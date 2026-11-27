San Pedro Sula.

Diunsa celebra este viernes el día más barato del Black con más de 100 mil artículos, grandes descuentos y los precios más bajos de Honduras, garantizados.

Como parte de la celebración de sus 50 años, la compañía ha preparado beneficios adicionales sobre los precios de Black Week, ofreciendo mayores oportunidades de ahorro en sus diferentes departamentos.

Hasta 20% de descuento adicional

Los clientes podrán aprovechar hasta un 20% de descuento adicional sobre los precios en promoción en electrónica, tecnología, línea blanca y muchas otras categorías, combinando un 10% de descuento con la membresía Ahorro Más y un 10% de descuento con todas las tarjetas BAC.

Descuentos de hasta el 70%

En los departamentos de Navidad, hogar, juguetes, bebé, escolar y oficina, jardín y exteriores, y verano, los descuentos podrán alcanzar hasta el 70%, al combinar las promociones de Black Week con los beneficios adicionales de Ahorro Más y BAC, según las condiciones de la promoción.

“Queremos que el Black Week de nuestros 50 años esté a la altura de este aniversario. Además de una bajada de precios histórica, hemos incorporado beneficios adicionales para que los hondureños puedan generar todavía más ahorro en sus compras”, expresó Carlos Murillo, Jefe de Mercadeo de Diunsa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, quienes realicen sus compras al crédito con CrediDiunsa podrán comenzar a pagar en enero de 2027.

Horarios extendidos y cobertura nacional

Durante esta jornada, las tiendas Diunsa estarán abiertas hasta las 11:00 p. m.