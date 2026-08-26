Diunsa celebra 50 años junto a las familias hondureñas

San Pedro Sula.

Diunsa celebra 50 años de trayectoria y, como parte de esta conmemoración, presenta “50 años juntos”, una campaña que pone en el centro las historias y experiencias construidas junto a clientes, colaboradores y familias hondureñas. “Diunsa ha crecido gracias a la confianza de generaciones de familias hondureñas, al compromiso de nuestros colaboradores y a las relaciones construidas a lo largo del tiempo. Esta celebración es, sobre todo, un reconocimiento a todas las personas que han sido parte de este camino”, expresó Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa.

Desde sus inicios en 1976, Diunsa ha evolucionado junto a Honduras, con las necesidades y expectativas de sus clientes, manteniendo como propósito contribuir al bienestar de las familias hondureñas. En este camino, la empresa ha ampliado su presencia en el país. Esta evolución también ha llevado a la empresa a diversificar su propuesta a través de formatos como Sportia y Diunsa ElectroHogar, ampliando las alternativas para responder a diferentes intereses y necesidades de sus clientes.

La campaña “50 años juntos” representa la continuidad de un legado familiar que ha trascendido generaciones, manteniendo una visión de largo plazo y un profundo compromiso con Honduras. A la vez, busca reconocer esa historia compartida y el recorrido de generaciones de familias que han crecido con Diunsa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Rumbo a los 50 años La celebración rumbo a los 50 años inicia en agosto, mes de las familias hondureñas, para extenderse por los próximos meses, período en el que la empresa desarrollará actividades especiales dirigidas a sus diferentes públicos. Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa explicó que la campaña de aniversario contempla el desarrollo de una agenda amplia, con actividades entre las que destacan: Conciertos de artistas internacionales para el disfrute de distintas generaciones; el Lego Day, un día para construir, jugar e imaginar en grande; y el Catracho Fest, una experiencia de gastronomía, cultura, música y orgullo hondureño.