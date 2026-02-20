IA aportará 16 billones de dólares al PIB mundial a 2030

Honduras.

La acelerada adopción de la Inteligencia Artificial (IA) está transformando los modelos de negocio en todos los sectores. Se estima que para 2030, esta tecnología aportará 16 billones de dólares a la economía mundial, lo que equivale al 14% del Producto Interno Bruto (PIB) global, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento y competitividad. De acuerdo con el Índice global de Adopción de IA de IBM, el 82% de las organizaciones en el mundo ya integra IA en sus procesos; de ellas, el 42% la utiliza activamente en sus operaciones y el 40% continúa ampliando su implementación. En este contexto, la conversación ya no gira únicamente en torno a la innovación, sino a cómo gestionarla de forma responsable.

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, destaca la relevancia de la norma ISO 42001, el primer estándar internacional enfocado específicamente en la gestión de sistemas de inteligencia artificial. Su propósito es establecer lineamientos claros para mitigar riesgos, fortalecer la transparencia y garantizar que la tecnología se utilice bajo criterios éticos y alineados a la estrategia empresarial.

La urgencia de adoptar marcos de control se acentúa al observar el impacto de ataques en operaciones críticas. Incidentes como el secuestro de datos sufrido por el gigante tecnológico Foxconn en sus plantas de la región, o el histórico ataque a Colonial Pipeline, que paralizó el suministro de combustible en una nación entera, demuestran que la interrupción de procesos automatizados tiene un costo social y financiero devastador.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Riesgos para las Pymes

Sin embargo, el riesgo no es exclusivo de las grandes corporaciones. Para las Pymes, que suelen actuar como proveedoras de grandes cadenas de suministro, contar con una gestión de IA responsable es hoy un requisito de permanencia. Un error en un chatbot que exponga datos privados, o un algoritmo de inventarios que tome decisiones erróneas por falta de supervisión, puede llevar a una pequeña empresa a la quiebra debido a sanciones legales o la pérdida de contratos clave.

Establecer estos controles permite a las pequeñas y medianas empresas demostrar a sus socios comerciales que su tecnología es profesional y segura, nivelando el campo de juego frente a competidores más grandes.

En Centroamérica, la IA representa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa y optimizar costos. Sin embargo, su implementación requiere considerar la realidad local. Sistemas desarrollados en otros continentes pueden necesitar ajustes para adaptarse a la cultura y las dinámicas regulatorias de la región.

Asimismo, el crecimiento de la inteligencia artificial ha evidenciado una brecha de talento en funciones de auditoría y riesgos. Esto refuerza la necesidad de marcos estructurados que orienten la adopción y supervisión de estos sistemas. “La inteligencia artificial debe integrarse de manera ordenada y alineada a los procesos institucionales. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de establecer criterios claros para su gestión. ISO 42001 brinda una base sólida para reducir riesgos y fortalecer la confianza de clientes, socios y autoridades”, señaló José Antonio González, gerente regional de Riesgos de ESET para Centroamérica y República Dominicana.



Este estándar promueve un abordaje integral que involucra personas, procesos y tecnología, contribuyendo a: