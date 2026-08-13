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Precio del dólar este jueves 13 de agosto en Honduras: así quedó el tipo de cambio

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 13 de agosto en Honduras, según el BCH

Precio del dólar este jueves 13 de agosto en Honduras: así quedó el tipo de cambio

Banco Central proyectó que la inflación en Honduras cerraría en 5% este 2026.

 Foto: archivo
Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este jueves 13 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8098 lempiras por dólar, mientras que la de venta se ubicó en 26.9438 lempiras, reflejando un ajuste al alza en la cotización de la divisa estadounidense.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las instituciones financieras y el mercado cambiario nacional en las operaciones de compra y venta de divisas.

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Las variaciones en el valor del dólar inciden en distintos sectores de la economía, especialmente en las importaciones, el costo de algunos productos y servicios, así como en las remesas que reciben miles de familias hondureñas.

El Banco Central de Honduras actualiza diariamente el tipo de cambio con base en el comportamiento del mercado cambiario, por lo que la cotización puede variar de una jornada a otra.

Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).

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Redacción La Prensa
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