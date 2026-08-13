Precio del dólar este jueves 13 de agosto en Honduras: así quedó el tipo de cambio

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este jueves 13 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8098 lempiras por dólar, mientras que la de venta se ubicó en 26.9438 lempiras, reflejando un ajuste al alza en la cotización de la divisa estadounidense.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las instituciones financieras y el mercado cambiario nacional en las operaciones de compra y venta de divisas.