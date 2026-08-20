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Precio del dólar este jueves 20 de agosto en Honduras: tipo de cambio

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 20 de agosto en Honduras, según el BCH

Precio del dólar este jueves 20 de agosto en Honduras: tipo de cambio

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño.

 Foto: archivo
Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense se mantiene sin cambios este jueves 20 de agosto frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8368 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 26.9710 lempiras.

Las cotizaciones permanecen en el mismo nivel registrado el miércoles 19 de agosto, cuando el BCH estableció una tasa de compra de 26.8368 lempiras y una de venta de 26.9710 lempiras. La variación es de 0.0000 lempiras en ambos precios.

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El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus movimientos pueden tener incidencia en actividades como las importaciones y en el valor de las remesas recibidas por las familias.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, con base en los datos oficiales del mercado cambiario. La cotización establece los valores de compra y venta que sirven como referencia para las operaciones con dólares.

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El Banco Central actualiza el tipo de cambio durante los días hábiles, por lo que la cotización puede variar de una jornada a otra.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción La Prensa
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