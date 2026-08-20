Precio del dólar este jueves 20 de agosto en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense se mantiene sin cambios este jueves 20 de agosto frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8368 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 26.9710 lempiras.

Las cotizaciones permanecen en el mismo nivel registrado el miércoles 19 de agosto, cuando el BCH estableció una tasa de compra de 26.8368 lempiras y una de venta de 26.9710 lempiras. La variación es de 0.0000 lempiras en ambos precios.