Precio del dólar este miércoles 9 de septiembre en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense bajó este miércoles frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8693 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 27.0036 lempiras. En comparación con el martes 8 de septiembre, cuando se registraron tasas de 26.8743 para la compra y 27.0087 para la venta, ambas cotizaciones disminuyeron 0.0050 lempiras.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las instituciones financieras y el mercado cambiario nacional en las operaciones de compra y venta de divisas. Sus variaciones pueden tener incidencia en sectores como las importaciones y en las operaciones relacionadas con las remesas.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en la información oficial del mercado cambiario. La cotización puede variar de una jornada a otra, por lo que los valores de compra y venta deben consultarse según la fecha correspondiente.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.