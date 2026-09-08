  1. Inicio
  2. · Economía

Precio del dólar este martes 8 de septiembre en Honduras

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 8 de septiembre en Honduras, según el BCH

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 09:46 -
  • Redacción La Prensa
Precio del dólar este martes 8 de septiembre en Honduras

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño.

 Foto: archivo

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 8 de septiembre un incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8743 lempiras por dólar, mientras que la de venta se ubicó en 27.0087 lempiras. Ambas tasas aumentaron 0.0016 lempiras respecto al lunes 7 de septiembre, cuando se situaron en 26.8727 y 27.0071 lempiras, respectivamente.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones son de interés para personas y empresas que realizan transacciones en dólares, así como para actividades relacionadas con importaciones y remesas.

Mesa técnica dará seguimiento a reformas energéticas

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

Así quedarían los subsidios del plan de vivienda para hogares de menores ingresos

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones cambiarias. La cotización puede variar de una jornada a otra conforme a los datos oficiales del mercado cambiario.

El Banco Central actualiza el tipo de cambio de referencia en cada jornada hábil, por lo que los valores pueden cambiar de acuerdo con la información publicada para el día correspondiente.

Nuevos precios de los combustibles desde el 7 de septiembre en Honduras

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias