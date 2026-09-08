Precio del dólar este martes 8 de septiembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 8 de septiembre un incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8743 lempiras por dólar, mientras que la de venta se ubicó en 27.0087 lempiras. Ambas tasas aumentaron 0.0016 lempiras respecto al lunes 7 de septiembre, cuando se situaron en 26.8727 y 27.0071 lempiras, respectivamente.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones son de interés para personas y empresas que realizan transacciones en dólares, así como para actividades relacionadas con importaciones y remesas.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones cambiarias. La cotización puede variar de una jornada a otra conforme a los datos oficiales del mercado cambiario.
El Banco Central actualiza el tipo de cambio de referencia en cada jornada hábil, por lo que los valores pueden cambiar de acuerdo con la información publicada para el día correspondiente.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.