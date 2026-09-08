Precio del dólar este martes 8 de septiembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 8 de septiembre un incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8743 lempiras por dólar, mientras que la de venta se ubicó en 27.0087 lempiras. Ambas tasas aumentaron 0.0016 lempiras respecto al lunes 7 de septiembre, cuando se situaron en 26.8727 y 27.0071 lempiras, respectivamente.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones son de interés para personas y empresas que realizan transacciones en dólares, así como para actividades relacionadas con importaciones y remesas.