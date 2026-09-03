Precio del dólar este jueves 3 de septiembre en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este jueves 3 de septiembre un ligero incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8650 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 26.9993 lempiras. El miércoles 2 de septiembre, las tasas fueron de 26.8624 y 26.9967 lempiras, respectivamente.

El ajuste representa un aumento de 0.0026 lempiras tanto en la compra como en la venta.