Precio del dólar este jueves 3 de septiembre en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este jueves 3 de septiembre un ligero incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8650 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 26.9993 lempiras. El miércoles 2 de septiembre, las tasas fueron de 26.8624 y 26.9967 lempiras, respectivamente.
El ajuste representa un aumento de 0.0026 lempiras tanto en la compra como en la venta.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones pueden tener incidencia en actividades como las importaciones y las remesas que reciben miles de familias.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, que sirve como parámetro para las operaciones cambiarias en Honduras. La cotización puede variar de una jornada a otra conforme a los datos oficiales publicados por el Banco Central.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.