Precio del dólar este miércoles 2 de septiembre en Honduras: conozca la nueva tasa

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una baja frente al lempira este miércoles 2 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8624 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L26.9967. Ambas tasas disminuyeron L0.0032 respecto al martes 1 de septiembre, cuando se situaron en L26.8656 para la compra y L26.9999 para la venta.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones pueden tener incidencia en actividades que utilizan dólares, entre ellas las importaciones y las remesas familiares.