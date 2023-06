Falta coherencia en la política fiscal de Honduras: analistas

“Sin embargo, no se ejecutó (el total del presupuesto) el año pasado y se cerró con un déficit de casi cero, que no está mal y de hecho al Fondo Monetario le gusta los déficit cercanos a cero, pero ese no es el punto, sino por qué se planifica un gasto tan elevado y no se ejecuta”, consideró.

Raudales sostuvo que es importante que el gobierno sea predecible, aunque no lo está siendo en la actualidad. Entre tanto, el analista en materia económica Luis Guifarro indicó que “el gobierno tiene que hacer muchos esfuerzos por manejar una política fiscal muy responsable, priorizar la asignación de recursos del presupuesto -del presente ejercicio fiscal- hacia atender en este momento que es acuciante los sectores afectados por la sequía”.

El pasado viernes la misión del FMI encabezada por Ricardo Llaudes concluyó su visita al país en la que sostuvo varias reuniones con los miembros del Gabinete Económico, así como con delegados del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Si bien la misiva no hace referencia a la concretización de un nuevo acuerdo con el organismo financiero, realiza una radiografía de la situación de la macroeconomía hondureña al tiempo que plantea recomendaciones en diferentes ámbitos a la actual gestión gubernamental.

La eliminación de los fondos fiduciarios, mejorar la credibilidad e implementación presupuestaria, mejoras en la gestión financiera pública al igual que la modernización del marco de contrataciones públicas son planteamientos del FMI en materia de política fiscal.

Otras recomendaciones

La entidad multilateral destacó que se deben de crear las condiciones necesarias para permitir el retorno gradual a una asignación de divisas basada en el mercado, estudiándose la posibilidad de ampliar la banda cambiaria.