San Pedro Sula

Los reportes de Simpah indican que, por ejemplo, la libra de chuleta de cerdo tenía un precio L67 el 5 de febrero y L69 el 9 de abril, igualmente, en ese período, el chicharon de cerdo pasó de L105 a L110 en el mercado al por menor.

Según el Reporte semanal de precios de venta de pecuarios en San Pedro Sula del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (Simpah) , los precios de estos productos subieron entre febrero y la primera semana de abril de 2026, afectando el bolsillo de las familias que buscan los mercados populares, como El Dandy de San Pedro Sula.

Los consumidores hondureños enfrentan incrementos en los precios de chuletas de cerdo, queso y otros alimentos de origen pecuario y lácteo como consecuencia directa del encarecimiento de los combustibles.

La libra de carne molida especial subió de L84 a L86; la libra de costilla de L67 a L69. La libra de queso semi seco de L80 a L96; la libra de queso con chile de L49 a L54.

Las autoridad monetaria atribuye los incrementos a la subida de los precios del diésel y las gasolinas, utilizados en el transporte de ganado, leche y derivados desde las zonas productoras hacia los centros de abasto.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en marzo una variación mensual de 0.72%, la más alta desde febrero de 2025, impulsada en gran medida por la división de Energía (0.43 puntos porcentuales) debido al alza en combustibles de uso vehicular, y por Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0.12 puntos porcentuales), donde destacaron los incrementos en productos perecederos como lácteos y algunos rubros cárnicos, según el Banco Central de Honduras (BCH)

De los 405 bienes y servicios de la canasta, el 60.7% registró alzas de precios, con las regiones metropolitana de San Pedro Sula y sur mostrando mayor presión inflacionaria en transporte y alimentos, respectivamente.

El origen de esta cadena de aumentos se remonta al conflicto bélico en Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026 con una serie de bombardeos aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel bajo la Operación Furia Épica.

El ataque inicial destruyó infraestructura militar y energética clave, incluyendo instalaciones cercanas al Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.