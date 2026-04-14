  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE

Una doctora hispana fue detenida junto a su hija de cinco años en el aeropuerto de McAllen, Texas, cuando se dirigía a una cita migratoria en California, en medio de su proceso de asilo en Estados Unidos. Su arresto ha generado indignación y preocupación entre familiares y colegas.

Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
1 de 15

La doctora Rubeliz Bolívar llegó al aeropuerto de McAllen, Texas, junto a su hija de cinco años antes de su detención por agentes migratorios.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
2 de 15

Bolívar se dirigía a California para una cita de asilo cuando, según su esposo, fue detenida por autoridades de inmigración en Estados Unidos.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
3 de 15

La médica viajaba con su hija ciudadana estadounidense cuando fue interceptada por agentes del Servicio de Inmigración (ICE), según su familia.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
4 de 15

Su esposo relató que madre e hija no llegaron a abordar el vuelo hacia Santa Bárbara tras la intervención de agentes federales.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
5 de 15

Bolívar contaba con un permiso de trabajo válido, pero aun así fue detenida por autoridades migratorias en el aeropuerto de McAllen.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
6 de 15

Según medios internacionales, la doctora presentó documentación vigente hasta 2030 al momento de su detención en Texas.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
7 de 15

Agentes fronterizos habrían desestimado su documentación alegando que “ningún documento de Venezuela es válido”, según el testimonio familiar.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
8 de 15

La médica afirmó tener procesos migratorios activos, incluida una solicitud de asilo y trámites de residencia en Estados Unidos.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
9 de 15
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
10 de 15

Su esposo, Milenko Faria, es un activista venezolano que solicitó asilo en EE.UU. tras denunciar persecución en su país.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
11 de 15

La pareja residió inicialmente en California, donde Faria trabaja en una empresa del sector de insumos médicos.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
12 de 15

Tras su formación, Bolívar fue aceptada en un programa de residencia médica en McAllen, Texas, donde se trasladó con su hija.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
13 de 15

El esposo permaneció en California a la espera de reunirse con su familia, encuentro que nunca se concretó tras la detención.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
14 de 15

Líderes del sistema de salud en Texas condenaron el arresto de la doctora y cuestionaron el impacto en la atención médica local.
Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE
15 de 15

Colegas describieron a Bolívar como una de las mejores residentes del programa de medicina de emergencia del sur de Texas.
Cargar más fotos