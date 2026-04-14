Hispana iba a cita de Migración en California y terminó detenida por ICE

La doctora Rubeliz Bolívar llegó al aeropuerto de McAllen, Texas, junto a su hija de cinco años antes de su detención por agentes migratorios.
Bolívar se dirigía a California para una cita de asilo cuando, según su esposo, fue detenida por autoridades de inmigración en Estados Unidos.
La médica viajaba con su hija ciudadana estadounidense cuando fue interceptada por agentes del Servicio de Inmigración (ICE), según su familia.
Su esposo relató que madre e hija no llegaron a abordar el vuelo hacia Santa Bárbara tras la intervención de agentes federales.
Bolívar contaba con un permiso de trabajo válido, pero aun así fue detenida por autoridades migratorias en el aeropuerto de McAllen.
Según medios internacionales, la doctora presentó documentación vigente hasta 2030 al momento de su detención en Texas.
Agentes fronterizos habrían desestimado su documentación alegando que “ningún documento de Venezuela es válido”, según el testimonio familiar.
La médica afirmó tener procesos migratorios activos, incluida una solicitud de asilo y trámites de residencia en Estados Unidos.
Su esposo, Milenko Faria, es un activista venezolano que solicitó asilo en EE.UU. tras denunciar persecución en su país.
La pareja residió inicialmente en California, donde Faria trabaja en una empresa del sector de insumos médicos.
Tras su formación, Bolívar fue aceptada en un programa de residencia médica en McAllen, Texas, donde se trasladó con su hija.
El esposo permaneció en California a la espera de reunirse con su familia, encuentro que nunca se concretó tras la detención.
Líderes del sistema de salud en Texas condenaron el arresto de la doctora y cuestionaron el impacto en la atención médica local.
Colegas describieron a Bolívar como una de las mejores residentes del programa de medicina de emergencia del sur de Texas.