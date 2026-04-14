Juan Orlando Hernández: “Mi caso hoy está oficialmente cerrado"

Nueva York, Estados Unidos

El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) reaccionó este jueves tras conocerse la desestimación de su caso judicial, asegurando que “la verdad es más poderosa que cualquier estadística” y que siempre mantuvo su inocencia durante el proceso.

“Mi caso hoy está oficialmente cerrado. Nunca cedí mi inocencia, no acepté los señalamientos”, expresó Hernández durante sus declaraciones por medio de Zoom, al tiempo que afirmó que la apelación “se iba a ganar” y que el juicio en su contra estuvo basado en “mentiras y testimonios falsos”.

El juez federal Kevin Castel, quien presidió en Nueva York el juicio por narcotráfico contra Honduras Juan Orlando Hernández , desestimó los cargos en su contra, en cumplimiento de la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito el pasado 8 de abril.

El exmandatario hondureño sostuvo además que la decisión de desestimar el caso confirma lo que, según él, ha sostenido desde el inicio del proceso judicial. Asimismo, manifestó que siente riesgos contra su vida en Honduras y cuestionó que, tras todo lo vivido, no se le permita reunirse con su familia.

“No creen que después de todo lo que he vivido tengo derecho a abrazar a mi familia. Lo único que pido es que se me permita estar con mi familia”, dijo.

El tribunal con sede en Nueva York anuló la condena de 45 años impuesta al exmandatario, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto en diciembre del año pasado.

El expresidente hondureño también afirmó que su nombre ha sido “limpiado por la misma justicia que lo acusó”, insistiendo en que el fallo confirma su versión de inocencia.

“Díganle al mundo que yo, Juan Orlando Hernández, soy inocente y que de la mano de Dios volveré a Honduras”, expresó Hernández al finalizar su declaración.

Juan Orlando Hernández fue arrestado en Honduras tras dejar el poder y extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, siendo presentado un día después ante una corte federal en Nueva York por cargos de narcotráfico y armas. Según la acusación, habría participado en una conspiración para el tráfico de cocaína desde 2004 hasta 2022.

En marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de ocho millones de dólares. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2024 quedó en libertad tras recibir un perdón presidencial, lo que generó reacciones divididas en el ámbito político y judicial.