Fidelización, la apuesta para aumentar ventas

En la economía nacional la contracción fue de 9% del producto interno bruto (PIB), según el Banco Central de Honduras (BCH) y en 2021 esta tuvo una recuperación de 12.5% del PIB; sin embargo, no ha sido suficiente para la recuperación de las empresas.

El Cohep señala que la situación provoca que el 56% están esperando que las ventas bajen en 2022.Una de las opciones que muchas empresas han decidido apostar para enfrentar la crisis económicas y poder incrementar sus ventas es invertir en la fidelización de sus clientes.

¿Qué es la fidelización? Florence Frech Simán cofundadora y COO de Leal, empresa colombiana experta en la fidelización y recompensas, explica que muchas veces las empresas no conocen a quien venden sus productos, “se invierte mucho dinero en mercadeo, pero no saben cuánto de ese dinero trae nuevas ventas. Los comercios no saben que atraer un cliente nuevo es de 5 a 7 veces más caro que retener un cliente”.

Frech Simán comenta que muchas veces los comercios creen que atraer clientes es más beneficioso para sus ingresos, lo cual no resulta verdadero.

“El 20% de los clientes generan el 80% de los ingresos. Si se enfocan en retener ese 20% se gasta mucho menos en adquisición y mucho más en fidelizar a los clientes que ya conocen el producto y que les gusta ir a los establecimientos”, explica.