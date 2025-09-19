  1. Inicio
Combustibles registran nuevo aumento a partir del 22 de septiembre

Los precios de los combustibles suben desde el 22 de septiembre en Honduras; el diésel y el kerosene registran los mayores aumentos.

El lunes se registrarán aumentos en los precios de los carburantes.
San Pedro Sula

Los precios de los carburantes registrarán un nuevo incremento a partir del lunes 22 de septiembre, según informó la Secretaría de Energía.

El aumento más fuerte al bolsillo se registrará en el kerosene (+L1.93) y en el diésel (+L1.78), combustibles de alto consumo en transporte y hogares.

En San Pedro Sula, los ajustes son los siguientes: La gasolina súper queda en L102.56 por galón (+0.81), la regular en L94.90 por galón (+0.73) y el kerosene: L73.77 por galón (+1.93).

El Diésel pasará a costar L85.92 por galón (+1.78). El gas doméstico L216.99 (precio estable) y Gas vehicular: L42.14 (precio estable)

Estos son los precios que estarán vigentes a partir del lunes 22 de septiembre.

Mientras que en Tegucigalpa, los nuevos precios serán: súper: L105.06 por galón, regular: L97.39 por galón, kerosene: L76.27 por galón, diésel: L88.43 por galón, el tgas doméstico: L238.13 y el gas vehicular: L45.67.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

