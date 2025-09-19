Combustibles registran nuevo aumento a partir del 22 de septiembre

Los precios de los carburantes registrarán un nuevo incremento a partir del lunes 22 de septiembre, según informó la Secretaría de Energía.
El aumento más fuerte al bolsillo se registrará en el kerosene (+L1.93) y en el diésel (+L1.78), combustibles de alto consumo en transporte y hogares.
En San Pedro Sula, los ajustes son los siguientes: La gasolina súper queda en L102.56 por galón (+0.81), la regular en L94.90 por galón (+0.73) y el kerosene: L73.77 por galón (+1.93).
El Diésel pasará a costar L85.92 por galón (+1.78). El gas doméstico L216.99 (precio estable) y Gas vehicular: L42.14 (precio estable)
Mientras que en Tegucigalpa, los nuevos precios serán: súper: L105.06 por galón, regular: L97.39 por galón, kerosene: L76.27 por galón, diésel: L88.43 por galón, el tgas doméstico: L238.13 y el gas vehicular: L45.67.