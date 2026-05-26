Sectores integran una mesa técnica en la construcción

Tegucigalpa

El Gobierno y la empresa privada conformaron ayer una mesa técnica en el sector construcción.

En tal sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Eddy Ordóñez, informó que “esta mesa técnica está conformada por diferentes sectores y decidimos reactivarla para darle certeza que las decisiones que se están tomando sean técnicas”.

“Nosotros no vamos a ceder a la presión porque las decisiones deben ser técnicas; no puedo venir en un diálogo, en una plática a deshacer algo técnico que les tomó a los expertos no dos o tres años”, indicó.

La referida mesa surge en el marco de la vigencia del acuerdo ministerial 027-2026 contentivo del reglamento técnico hondureño materiales de construcción, cemento hidráulico, especificaciones técnicas, etiquetado y registro que ha generado polémica, sobre todo entre los importadores de cemento, quienes alegan perjuicios y han intensificado acciones de protesta en diversos ejes carreteros del país.