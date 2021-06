Abren primera Unidad Comunitaria de Rehabilitación en Choloma

Testimonios de trabajadores beneficiados:

María Pérez, Francis Apparel:

“Yo vine por un problema en la rodilla que no la podía doblar y ahora me siento supermejor. Gracias a la empresa que nos permite en horas laborales poder ser atendidos aquí sin afectar nuestro pago, y eso ha sido de gran beneficio”.

Marcos Fernández, Utexa:

“Tuve un accidente en moto, me quebré la clavícula; estoy recuperando fuerzas en mi brazo. Le doy las gracias a Utexa y Unicore por ayudarme a recuperar mi hombro”.

Serlin Aníbal Cerrato, Suyapa Apparel:

“Estuve padeciendo de un dolor en el hombro desde noviembre del año pasado y entré a rehabilitación. Agradezco al personal, que me ha apoyado y me ha tenido paciencia, y gracias a la ayuda de este centro ya tengo más movimiento en mi brazo”.