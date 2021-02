Alza global del precio de la resina preocupa a productores de plástico

San Pedro Sula, Honduras.

En los últimos seis meses, la industria centroamericana de plásticos está adquiriendo materia prima de Estados Unidos a precios superiores al 60 y 80% en relación con marzo y abril del año pasado.

El aumento deriva de las inundaciones del Golfo que aloja la mayor parte de la industria petroquímica y donde se fabrican los monómeros y resinas plásticas. También de cierre e incendios de fábricas de ese país.

A ello se suma que China empezó a comprar resinas a EUA y que plantas europeas también están detenidas o en mantenimiento. Según explican directivos de la industria, muchas de las plantas en Europa se han declarado en fuerza mayor, es decir, en un status donde no están obligadas a responder a los contratos adquiridos antes.

Estados Unidos es el principal suplidor de resinas para prácticamente toda Latinoamérica y para Honduras, el 90% del suministro de esta materia prima viene de este mercado.

“Aunado al incremento de precios, por los cierres de estas fábricas, la disponibilidad del material se ha reducido bastante. Lo que hace que en algunos productos no haya disponibilidad y en otros la disponibilidad es bastante restringida”, explicó Anzoni Gómez, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Honduras (Afaplash), gremial que aglomera a 28 empresas. Debido a las situaciones expuestas antes, “la industria se está viendo en una crisis no solo de precios, sino de suministro de materias primas”, dijo Gómez.

El sector productor de plásticos ha conocido los anuncios de que para esta semana seguirán los incrementos de precios, por lo que tampoco tienen la claridad de lo que viene al corto plazo.

“Normalmente se manejas inventarios de alrededor de cuatro a seis semanas, pero ahorita si me preguntan qué va a pasar en marzo, pues no lo sabemos, porque los suplidores si queremos comprar material para ese mes nos dicen que para marzo no hay nada disponible todavía”, indicó el directivo de Afaplash.Tal problemática ha llevado a que la industria regional sea más selectiva con la producción y a su vez los ha orillado a trasladar algunos de los costos adicionales a los clientes.

No obstante, “no es algo parejo. Es decir, eso va a depender del tipo de producto, el tipo de mercado y es una decisión entre el suplidor del material de empaque y de cada uno de los clientes”, refirió Gómez. Para la industria tampoco resultaría rentable buscar otros mercados para abastecerse de materias primas. Por ejemplo, hace siete meses mover un contenedor de Asia hasta Centroamérica oscilaba entre 4,500 y 5,000 dólares, ahora es casi 10,000 dólares.

“Desgraciadamente en Centroamérica no hay producción de resinas. Toda la resina tiene que ser importada”, agregó Gómez.



Tendencia

Desde la toma de conciencia global por frenar los efectos del cambio climático, el plástico ha sido señalado como uno de los principales agentes contaminantes; pero ante la pandemia del covid-19 ha resultado esencial como materia prima de guantes, mascarillas, batas, envases de gel y hasta piezas de respiradores.

En Honduras, hasta antes de los choques externos registrados en la segunda mitad de 2020, la industria operó entre un 60 y 70% de su capacidad mientras asimilaba los efectos de la pandemia; pero poco a poco la situación mejoró debido a que creció la necesidad de ciertos productos. Sin embargo, también cayó la demanda de otros debido al cierre temporal o permanente de comercios.

Las exportaciones de plásticos y sus manufacturas sumaron a noviembre pasado $81.1 millones, una caída interanual de 18.3%, debido a menor precio y volumen, informó el Banco Central (BCH) en su reporte de comercio exterior.