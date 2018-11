María Eugenia Covelo: "Factura petrolera ha incrementado un 12% en este año"

San Pedro Sula, Honduras

María Eugenia Covelo ha hecho una carrera en el sector bancario, destacando al frente de altos puestos gerenciales. Ahora, casi diez años después, retoma la dirección ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol), gremial que aglomera a las tres compañías importadoras de petróleo en Honduras: Uno, Chevron y Puma, quienes emplean a más de 2,000 personas.

¿Cómo está compuesto el mercado de compañías importadoras de petróleo en Honduras?

El mercado se ha ido concentrado en tres empresas: Uno, Puma y Chevron. Hay más de 500 estaciones de combustible a nivel nacional que generan alrededor de 2,000 empleos directos. Para abrir una estación, es necesario hacer estudios de mercado, porque invertir puede estar entre los $700,000 y un millón de dólares, por lo que el negocio debe ser rentable.

¿Ha incrementado el consumo de combustible en 2018 a nivel nacional?

El aumento del consumo ha sido pequeño. La factura petrolera ha crecido en alrededor de 12% o 14% en el año, pero al final el crecimiento del consumo anda en 6% y el resto es efecto de la devaluación progresiva.

¿La tendencia mundial hacia prácticas sostenibles para el medio ambiente tiene un efecto en la industria del petróleo?

El petróleo es el commodity que siempre está en vigor y hay demasiados intereses internacionales alrededor de este producto como para que no sea algo que siga creciendo. Va a pasar un montón de tiempo antes de que se pueda eliminar totalmente. Creo que lo que van a ir buscando es evolucionar a nuevos productos que sean más ecológicos y que eso vaya ayudando a que los países reduzcan los índices de contaminación.

Costa Rica ha introducido los carros eléctricos ¿qué opina al respecto?

Es una estrategia del Gobierno de hacia dónde van y cómo quieren lograrse las metas. En el caso de Costa Rica, hace años tienen un énfasis en la parte verde y los carros eléctricos es una continuidad de la estrategia que tienen. Creo que ha medida vaya pasando el tiempo, la economía mundial va a ir apoyando y dando más fondos a los países que apuestan por lo verde. Todas esas cosas, el Gobierno hondureño tendrá que ir buscando su estrategia y su plan para ir moviéndose si quieren acceder a fondos internacionales. Esa es la tendencia que vemos ahora.

¿Las inversiones hechas en los puertos benefician a las empresas importadoras de petróleo?

La ampliación que hicieron en Puerto Cortés al muelle en donde descarga Uno es conveniente, porque el área anterior pasaba tan cargada que a la compañía le tocaba pagar altos precios de demora. Ahora, con la ampliación ellos pueden bajar su barco y no pagar demora. Las compañías invierten, porque a veces el Gobierno por no tener la disponibilidad de fondos, no pueden hacer todo el trabajo de mantenimiento y las compañías, en ocasiones, se ven forzadas a hacer inversiones a título personal y lo manejan porque es su negocio. Lo mismo en el sur, aunque todavía no se ha dado, pero por los cambios de la marea, el calado ha ido variando y de repente en unos años a las empresas les tocará hacer dragado, si el Gobierno no lo hace, porque es el puerto en el que les conviene descargar porque ahí tienen su terminal.

El precio del petróleo en el mercado internacional ha ido en descenso ¿seguirán las rebajas en productos derivados para países no productores?

En el caso de Honduras, para sacar el precio del combustible el Gobierno usa el promedio de los últimos 22 días en el precio internacional. Como hemos tenido más de diez días de rebajas, estamos viendo un impacto significativo en la estructura de precios. De seguir la tendencia dependerá si el precio va a bajar o sigue estable. También debemos recordar que hay ciclos y en países en los que el invierno está muy marcado el consumo de diésel incrementa, y como la gente hace menos viajes, bajan las gasolinas. Esos factores cíclicos también deben ser considerados.

¿Honduras es dependiente de lo que pasa en el mercado de petróleo de los Estados Unidos?

Como en Honduras compramos productos terminados, porque no procesamos crudos, sí nos afecta los precios que hay en Estados Unidos, pues es el principal suplidor. Las compañías pueden comprar dependiendo de donde consiguen mejores precios en otras zonas. Por lo general es en la zona del golfo de México de donde se compra.