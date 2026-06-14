Hondureña Yesica Baires, primer lugar en los 10 km de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula.

La hondureña Yesica Baires se alzó con el cetro de ganadora de la categoría femenina de los 10 kilómetros de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026. Completó la carrera con un tiempo de 00:42:09, superando así a la guatemalteca Aura González (00:44:05) y a Vilma María Escoto (00:44:22), segundo y tercer lugar de la competencia. Baires es teniente de las Fuerzas Armadas de Honduras y completó una carrera a altísimo nivel que le permitió superar a contendoras extranjeras perfiladas como favoritas.

Edición de Oro

La Maratón Internacional de Diario LA PRENSA celebra su histórica 50ª edición en este 2026, consolidándose de forma definitiva como el evento de atletismo más grande, legendario y emblemático de Honduras. Lo que comenzó en 1976 como una iniciativa surgida de una conversación casual, ha trascendido generaciones hasta convertirse en una tradición nacional inamovible. A lo largo de cinco décadas, esta competencia no solo ha visto desfilar a los atletas más importantes del país y la región, sino que ha transformado las calles de San Pedro Sula en el escenario de una auténtica fiesta de superación y unidad familiar. Bajo el lema de su cincuentenario, esta "Edición de Oro" de la Maratón LA PRENSA-Gatorade se consagra como una vitrina internacional sin precedentes al reunir a corredores de 22 nacionalidades distintas.