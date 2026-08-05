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¿Se cae el fichaje al Madrid? La sorprendente decisión que tomó Yan Diomandé

El jugador de Costa de Marfil ha sido vinculado con la Casa Blanca en los últimos días y sorprende con lo que hizo este miércoles.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 09:00 -
  • Agencia EFE
¿Se cae el fichaje al Madrid? La sorprendente decisión que tomó Yan Diomandé

Yan Diomandé ha sido vinculado como nuevo jugador de Real Madrid en las últimas semanas, pero sigue entrenando con su equipo el Leipzig. Foto redes del club.

Alemania.

El internacional marfileño Yan Diomandé, cuya marcha al Real Madrid se ha dado por segura en las últimas semanas, se incorporó este miércoles a la concentración de pretemporada del RB Leipzig en Saalfelden (Austria).

Diomandé inicialmente no había viajado con el equipo a Austria alegando una enfermedad, lo que fue interpretado por muchos medios como un pretexto en medio de las supuestas negociaciones del Leipzig con el club español.

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También su entrenador, el argentino Martín Demichelis, se había referido a su estado físico para justificar que no había disputado un amistoso este fin de semana.

"Tras superar una infección Yan Diomandé ha vuelto a los entrenamientos", dice la cuenta de la red social X del RB Leipzig, que muestra una foto del jugador.

El Leipzig pide por el traspaso 120 millones de euros más variables. La última oferta del Real Madrid, según medios alemanes, no había llegado a esas dimensiones.

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Los medios alemanes han valorado positivamente la llegada de Diomandé, puesto que muestra que el jugador quiere tener un comportamiento correcto ante el club alemán en la recta final de las negociaciones.

La marcha de Yan Diomandé al Real Madrid, no obstante, sigue considerándose como algo altamente probable en este mercado de verano.

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Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

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