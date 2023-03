Xavi reaccionó dolido por el trato al Barcelona en San Mamés

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró “sorprendido” y “entristecido” por el “ambiente de hostilidad hacia el Barça” que ha vivido en San Mamés, donde un sector de los aficionados le ha dedicado al conjunto azulgrana gritos de ‘a Segunda, a Segunda’.

“Respeto al público de San Mamés. Siempre me han tratado muy bien y me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça y me entristece. Juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad”, subrayó el técnico catalán, después de la victoria lograda por su equipo en ‘La Catedral’ frente al Athletic Club (0-1).

Cuestionado si teme que estas muestras de protesta registradas en Bilbao derivadas del ‘caso Negreira’ se vayan a repetir en otros estadios, incidió en que considera que “se está juzgando antes de tiempo”. “El público es soberano y respeto las opiniones de todo el mundo, pero me entristece”, zanjó sobre este tema.