Mathías Vázquez viajó a Estados Unidos para unirse al FC Cincinnati de la MLS

El hijo de Diego Vázquez fue cedido por el Motagua al equipo de la MLS y asegura que va ilusionado, con mucho por mejorar. "Al principio en la MLS Next Pro y espero ganarme un puesto para el primer equipo".

