  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Real España salva un empate ante Platense y sigue invicto en el Torneo Clausura 2026

Dos goles de Eddie Hernández evitaron la derrota del Real España que jugó con 10 hombres y empató 2-2 contra Platense por la jornada 9

Últimos Videos