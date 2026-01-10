Xabi Alonso responde si Mbappé jugará la final y lo que dijo de Lamine Yamal

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, quiso emplazar al entrenamiento de la tarde, el último antes de la final de la Supercopa de España contra el Barcelona del domingo, para saber si el francés Kylian Mbappé puede jugar de inicio o no, siempre con un “riesgo controlado” ya que no son “kamikazes al tomar decisiones”.
“Mbappé está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, según sus sensaciones, valorar que pudiera venir. Esta tarde, en el entrenamiento, tendremos toda la información completa y para valorar si está para jugar de inicio o jugar un poco menos”, dijo en rueda de prensa.
“Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, médicos y jugadores. Hay que medir siempre el riesgo y saber lo que nos jugamos; y asumir todas las decisiones que tomemos. Pero no somos kamikazes al tomar decisiones; riesgo controlado”, añadió.
Mbappé llegó el viernes por la noche a Yeda (Arabia Saudita), una vez superado un esguince de rodilla que le hizo perderse la semifinal contra el Atlético de Madrid.
Además, Xabi Alonso cuenta también con las dudas de Antonio Rüdiger y Rodrygo de cara a la final, por sendas molestias físicas.
“Están mejor, pero en el entrenamiento tendremos las últimas valoraciones. En la defensa estamos sufriendo más en estabilidad a la hora de poder contar con más jugadores disponibles. Pero es lo que nos está ocurriendo y tenemos que convivir con ello. Muchas veces, esas ganas, esa motivación de la oportunidad que tenemos, disminuye las molestias que puede haber”, señaló.
Un aspecto físico que será importante en la final. “Nosotros no hacemos un planteamiento pensando en tener picos o altibajos determinados. El objetivo es estar en un pico óptimo de físico durante la temporada. El factor lesiones sí te genera que el nivel de cargas sea diferente. El cuerpo técnico y el departamento médico trabajamos juntos, en buena colaboración”, explicó.
“Ganar la Supercopa no sería una liberación para mí”
Xabi Alonso vivirá otro examen a su trabajo en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, aunque, a pesar de esto, no se imagina ganar como una “liberación” para él.
El llamamiento de Xabi Alonso a los madridistas que piensan que el Madrid "va al matadero" ante el Barça pic.twitter.com/MiK2zBX6vr— MARCA (@marca) January 10, 2026
“Para mí sería un alegría compartida con toda la gente. Con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación”, comentó en rueda de prensa.
“Tenemos la oportunidad de jugar la final. Es un partido especial, queríamos estar aquí. Mañana es importante el aspecto emocional. La final hay que saber competir y estamos preparados para mañana”, declaró.
Una final para la que no coincidió con el favoritismo del Barça en la previa. “Es fútbol. Puede pasar de todo. Nos preparamos para ganar el partido, no tenemos ninguna duda de que podemos ganar”, comentó al ser cuestionado por ello.
Xabi Alonso también aseguró que tanto él como su cuerpo técnico están “muy conectados” con los jugadores.
“Todos los proyectos van evolucionando con el tiempo. Y siento que este proyecto, con cuatro meses y poco sin contar el Mundial, estamos evolucionando en lo futbolístico y en lo emocional. Y en el sentimiento de equipo. Nos sentimos muy conectados con los jugadores. Y estos partidos, con esta trascendencia, puede tener un gran impacto para lo que queda. No va a ser decisivo, pero sí importante”, explicó.
Uno de esos futbolistas con los que ha de conectar es Vinícius Junior, quien encadena 16 partidos consecutivos sin marcar. Por ello, explicó cómo gestiona esta mala racha con el jugador.
“Cada jugador es diferente. Y cada momento. Hay que tener inteligencia emocional. A Vini hay que tocarle, saber estar cerca suyo. Todos los compañeros y el cuerpo técnico sabemos estar cerca. Volverá a jugar a su mejor nivel, a disfrutar y a ser decisivo. Mañana le necesitamos”, aseguró.
“El clásico puede ser un buen escenario. Vini, históricamente, ha sido decisivo en finales y mañana se presenta un partido grande. Ojalá podamos ver a Vinicius sonreír y tener esa alegría”, añadió.
Además, ponderó a Lamine Yamal, estrella del Barça. “Lamine no lo voy a descubrir yo. La edad que tiene y el nivel que ha dado es fantástico. Es un jugador diferente, pero no condiciona la preparación. Es un jugador desequilibrante, pero el planteamiento es el mismo”, destacó.