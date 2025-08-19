Xabi Alonso revela su decisión final con Rodrygo: ¿lo saca del Real Madrid?

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, dejó sin minutos al delantero brasileño Rodrygo Goes en el estreno en LaLiga ante Osasuna, aunque aseguró que fue por una decisión puntual y que cuenta con él.
Tras la victoria por la mínima diferencia, Xabi atendió a los medios de comunicación y uno de los temas que abordó fue sobre Rodrygo ya que crecen rumores de que el sudamericano podría irse del equipo blanco.
"No ocurre nada. El Mundial fue un contexto diferente. Debemos dejarlo atrás y lo que cuenta es esta temporada. Es solo un partido, cuento con él".", explicó Xabi Alonso cuando fue preguntado por Rodrygo.
El técnico madridista optó por Brahim Díaz en el equipo titular y en los cambios apostó antes por los jóvenes Franco Mastantuono y Gonzalo García.
"Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada. Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. En unos meses podré responder con más certeza pero hoy han sido circunstancias del partido y decisiones mías", señaló.