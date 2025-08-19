Xabi margina a crack, nuevo festejo de Mbappé, polémica y Mastantuono debutó

La polémica expulsión en el Real Madrid-Osasuna, Xabi Alonso marginó a crack y Mastantuono debutó; así fue la invasión en penal de Mbappé.
Las imágenes del debut del Real Madrid ante el Osasuna en la jornada 1 de LaLiga EA Sports. Estas fueron los mejores momentos.
Ambos equipos guardaron un minuto de silencio este martes antes de comenzar su primer encuentro de Liga en el Santiago Bernabéu en memoria de las personas fallecidas en los incendios en España, además de rendir homenaje a Javier Lamban, expresidente del Gobierno de Aragón.
Este fue el primer 11 titular del Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.
El jugador argentino arribó la semana pasada por el equipo blanco y ya tuvo sus primeros minutos en el Santiago Bernabéu.
Al Real Madrid le costó más de la cuenta y no pudo romper el empate hasta el segundo tiempo.
Durante el primer tiempo, jugadores como Endrick fueron captados por las cámaras. El juvenil estuvo acompañado de su esposa.
Otro de los que fue captado fue Jude Bellingham, quien estuvo en compañía de su familia en la zona VIP del recinto.
Pese a conseguir los tres puntos, no fue la mejor presentación de los blancos. Todo se definió por una falta dentro del área que le cometieron a Mbappé.
Esta fue la falta que le hicieron al delantero del Real Madrid en el segundo tiempo del partido.
Se trata del primer tanto oficial de Mbappé que anota con el dorsal '10'. El galo heredó la camiseta que vistió Luka Modric durante 13 temporadas tras marcharse al Milan.
Cabe recordar que Mbappé se quedó con el 'Pichihi' en su primera temporada con Real Madrid y espera repetirlo, pero esta vez con el título de LaLiga.
Kylian Mbappé también tenía preparada una nueva celebración dedicada para su detractores.
Con el marcador a favor, Xabi empezó a mover el banquillo y le daba instrucciones a Franco Mastantuono para que debutara oficialmente con el Real Madrid.
El volante argentino ingresó a los 68 minutos en lugar de Brahim Díaz y la afición del Bernabeú lo recibió con una sonora ovación.
Mastantuono jugó por primera vez el césped del Bernabéu con personalidad y fue el encargado de poner en juego el primer saque de esquina desde que ingresó a la cancha, con un balón peligroso al área pequeña.
Mientras tanto, parece que el mensaje es claro: Rodrygo no entra en los planes de Alonso pese a que dijo que contaba con el brasileño.
Estuvo calentando en un costado y no participó en el triunfo sobre Osasuna. El DT decidió darle minutos a Mastantuono, Gonzalo García y Ceballos; Brahim y Arda Guler fueron titulares.
Cuando ya estaba por finalizar el compromiso, la visita se quedó con uno menos por la polémica expulsión de Abel Bretones.
El árbitro Adrián Cordero Vega interpretó un codazo del defensor sobre Gonzalo García y le mostró la tarjeta roda directa.
Posteriormente, revelaron la imagen de la invasión en el penal del jugador francés.
El Real Madrid consiguió sus primeros tres puntos en LaLiga EA Sports y pone su mirada en el siguiente duelo ante el Real Oviedo el domingo.