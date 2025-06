Xabi Alonso hace confesión sobre Mbappé y señala a jugador tras su debut con Real Madrid

Miami, Estados Unidos.

El penalti de Asencio: "Fue una jugada que no vi muy bien, pero... (acabó diciendo) era evitable. El penalti a Fran sí me ha parecido tal".

El rendimiento del equipo: "Nos han faltado muchas cosas en la primera parte. Luego me ha gustado la reacción en la segunda. Hemos tenido más control del juego... pero esto es todo un proceso que lleva su tiempo. Quien pensara que todo iba a funcionar perfecto el primer día...".

"El resultado ha sido una pena, no haber podido ganar sobre todo en la segunda parte hemos estado mucho mejor. La primera parte no me ha gustado pero nos servirá para seguir insistiendo en las cosas que tenemos que mejorar. En la segunda parte hemos tenido más equilibrio. Nos ha faltado ese gol. Me quedo con eso. En la primera parte hemos querido jugar más rápido y perdíamos el balón. Nos ha costado ajustar la presión y en la segunda nos hemos hecho mejores a través del balón".