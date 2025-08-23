  1. Inicio
  2. · Deportes

Xabi Alonso define su lista para visitar al Oviedo con algunas sorpresas

El conjunto dirigido por Xabi Alonso dio a conocer la convocatoria oficial para el encuentro ante el Real Oviedo, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga.

  • 23 de agosto de 2025 a las 11:09 -
  • Agencia EFE
Xabi Alonso define su lista para visitar al Oviedo con algunas sorpresas

Xabi Alonso en conferencia de prensa.

 Foto: cortesía-
Madrid, España.

El internacional alemán Antonio Rüdiger regresa a una convocatoria del Real Madrid en la Liga española de fútbol, ​​tras cumplir su último partido de sanción ante Osasuna de la expulsión que sufrió en la final de Copa del Rey de la pasada temporada, para la visita del conjunto blanco al Oviedo el domingo (19:30 horas GMT).

Seis partidos de sanción que le hicieron perderse el tramo final de la pasada Liga, por lo que, además, el germano aprovechó para operarse de unos problemas en el menisco de la rodilla izquierda que arrastraba.

Cinco partidos ausentes en Liga la pasada temporada y uno en ésta para un Rüdiger que vuelve a la convocatoria ya sin la vitola de ser titular indiscutible en el centro de la zaga, que en el estreno ante Osasuna ocuparon a Dean Huijsen, uno de los fichajes del Real Madrid para esta temporada, y un Éder Militao que ha vuelto a buen nivel de su segunda lesión grave de rodilla.

Manchester City sufre dura derrota en casa contra Tottenham en la Premier League

En el resto de posiciones, Xabi Alonso r epite convocatoria, incluyendo los dos mismos canteranos: el portero Sergio Mestre y el centrocampista Thiago Pitarch.

Las ausencias para el técnico son los lesionados Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

- Lista de convocados del Real Madrid:

Porteros: Courtois, Lunín y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger y Huijsen.

Centrocampistas: Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. EFE

Barcelona remonta al Levante con un autogol en el tiempo de descuento por la Liga Española

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias