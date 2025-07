Wisdom Quayé rompe el silencio tras pelea ante Herediano: "Se creen el Real Madrid"

La Ceiba, Honduras.

¿Qué consecuencias te ha traído esto? No, pues por el momento, más que todo es el aprendizaje , porque al final no es un orgullo ese escándalo que se provoca. No es un orgullo, es una vergüenza, pero en el camino uno aprende muchas cosas, uno no deja de aprender.

¿Desde cuándo había esa tensión? Desde un día antes, o mejor dicho, desde el partido anterior, ya venían con esa pica ellos y no sé por qué. Una falta normal que yo hago, y todos vienen acá. Uno de ellos me quiso venir a tocar la cara señalándome, y yo le decía que si era falta, que la cobraran, y ya estuvo. Pero no, a ellos no les bastó eso.

¿Ha recibido algún tipo de manifestación? ¿Te gusta que te digan Manny Pacquiao?

No, no, nada que ver. Como le digo, no es un orgullo. Eso que se cometió no es un orgullo para mí.

¿Después de los golpes volvieron a hablar entre ustedes?

No, no, la verdad, ni idea. No, no, nada que ver. Simplemente se dio la cosa, yo agarré mi camino y él el suyo, y listo.

¿Qué tanto te afectó lo que te dijeron?

Es que no es lo que me dijo, porque la verdad, ya tengo varios partidos así y realmente no he estado involucrado en problemas como estos. Uno siempre se palabrea dentro del campo y todo, normal. A mí lo que no me gustó fue que intentaran tocarme la cara, tú me puedes insultar en la calle o lo que quieras, con tal de que no me toques, todo bien.

¿Por eso lo golpeaste tú primero?

Bueno, como te digo, lastimosamente no hay tomas donde se inicia todo. Las tomas que andan circulando son las ya al final, pero si ves las tomas al fondo, parece que es el campo de ellos ahí, y el campo de ellos está en el otro lado. Todos se cruzan. Si ves que todos se cruzan hacia nuestra cancha , como le digo, por una falta que nada más les tocaba cobrarla y ya, pero todos se saltaron con el son de amenazar e intimidar. Yo no tengo padres en la calle, mi padre ya ha fallecido.

¿Has recibido algún castigo o te han dicho algo en el equipo?

No, ellos van a tomar la determinación de lo que vayan a hacer. Yo estoy acá, asumo la responsabilidad de lo que ellos deciden, pero mientras tanto sigo entrenando normal.

¿Le pedirías disculpas a este jugador costarricense?

Es que la disculpa es mutua, no solo mía. O sea, yo estoy tranquilo, con que me tengo que disculpar es con la afición, con la directiva y los medios de comunicación, nada más.

Sabiduría, pero es que te he visto raro en los últimos días. De hecho, la semana pasada te tocaba hablar aquí con los medios y no quisiste hacerlo, ¿te está afectando lo del tema económico?

Mira, la verdad es que cuando me dijeron eso, yo ya me había bañado, ya me había cambiado. La cosa es que, por ejemplo, mira, ahorita no sabía que me tocaba hablar. Hay grupos en WhatsApp , o sea, nada cuesta decir, pues, mira, mañana le toca hablar a este, al otro. Simplemente que uno, después de trabajar, se baña, se alista y se va. No es porque uno rechace el llamado a los medios, simplemente que eso ya es algo interno que deben hacer mejor, incluso ahorita les dije que, pucha, estoy a gusto, me voy a bañar, y me dicen que me toca dar entrevista. No sabía, hasta ahorita que me agarran a quemarropa, no es porque no quiera.