Liga Nacional se pronuncia tras fallo al Platense, ¿se suspende inicio del torneo?

San Pedro Sula, Honduras.

El máximo dirigente señaló que en horas de la tarde sostendrán una reunión para tomar una decisión final y reveló que de volver el conjunto escualo a la primera división, el inicio del Apertura 2025 no será este fin de semana como se estaba previsto.

Resolución del TAS de reintegrar al Platense

Nada de sorpresas, está dentro de lo esperado. Soy abogado y sabemos que estamos expuestos a este tipo de resoluciones. Quizás los momentos no son los oportunos ya que estamos a punto de iniciar un campeonato donde habíamos establecido un formato, pero es una resolución de un órgano competente (TAS) y como tal debemos de cumplirla. Ahora solamente vamos a esperar la resolución que tenga la Federación de Fútbol de Honduras.

Platense pudo haber invitado para el próximo torneo. ¿Se jugará el campeonato con 11 clubes o existe la posibilidad de los 12 equipos?

Es un punto que estuvo en la mesa de discusión lo de los 12 clubes, pero ya pasó para nosotros, tuvimos la disposición en aquel momento y no se pudo. Hoy estamos ante un nuevo escenario, efectivamente Platense es uno de los clubes estables, históricos, ha tenido buenos semillero y siempre es bueno tener equipos con esa competencia.

En el mismo laudo (fallo dictado) tiene algunos errores, si ustedes se fijan dice que la reincorporación será efectiva para el campeonato 2024-2025 y ese torneo ya pasó, por lo tanto no se puede ejecutar en esos términos. No obstante, entendemos el alcance del laudo que es a futuro, quizás es un error que se tiene que aclarar y no vamos a a desconocer el mismo.

No sabemos con cuántos equipos vamos a jugar, tendremos reunión de la Liga Nacional en horas de la tarde para tomar una determinación, pero sin duda alguna la que pone la pausa es la Federación de Fútbol de Honduras.

¿Se podría postergar el inicio del torneo que está previsto para este viernes? ¿Está en peligro el arranque?

En el momento que llega la resolución trastoca todo el calendario. Tenemos el inicio del torneo para este viernes, pero eso significa que si nos toca cambiar el campeonato, hay que convocar a una nueva Asamblea, pero nada es del otro mundo. Además, es una resolución de un órgano superior y como Liga Nacional no podemos negarnos a cumplirla.

Si la decisión de hoy en horas de la tarde es reincorporar al Platense, es evidente que tendremos que suspender el inicio del campeonato que es para este fin de semana.

Si la decisión es comenzar sin Platense no moveremos absolutamente nada, pero no depende del presidente de la Liga Nacional, depende de la junta directiva y de la notificación que nos pueda hacer la Federación.