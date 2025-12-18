Publican video del asesinato del futbolista Mario Pineida del Barcelona SC

Guayaquil, Ecuador.

El asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona SC de Guayaquil, ha causado mucha conmoción en Ecuador y en las últimas horas ha salido a la luz un video de una cámara de seguridad que registró el sangriento momento en el que dos sicarios dan muerte al jugador ecuatoriano. En las últimas horas se difundió el video de la cámara de seguridad que registró el momento exacto en que dos hombres armados ingresaron a una carnicería y ejecutaron al futbolista de 33 años y a la mujer que lo acompañaba, quien posteriormente fue identificada como Guisella Fernández, de nacionalidad peruana y de 39 años.

El hecho, ejecutado a sangre fría por los criminales, a quemarropa y en plena calle, se registró el miércoles 17 de diciembre, poco antes de las 16.00 horas y en una zona comercial de la populosa ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Según informaron medios locales, Mario Pineida llegó a una carnicería en el sector de Sauces. Estaba acompañado de su madre, quien se encuentra fuera de peligro, y de una mujer que también fue ultimada por los delincuentes, y que en un principio se creyó era la esposa del jugador, lo que fue descartado después.

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encuentra Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra una mujer. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Al ver al sujeto que le apunta, Mario Pineida alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones. Ante versiones que circulaban de que la mujer asesinada era pareja del futbolista, su esposa Ana Aguilar, emitió un comunicado desmintiéndolo y pidiendo respeto por su duelo, su integridad y la de sus tres hijos.

Detienen a implicado en el asesinato de Mario Pineida

Un presunto implicado en el asesinado del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, fue detenido en la provincia costera del Guayas (suroeste), informó este jueves la empresa municipal de Seguridad de Guayaquil. "Allanamientos ejecutados y presunto implicado detenido fue el resultado" del operativo en el que participó la mencionada empresa y la Policía Nacional, señaló en su cuenta de la red social X. Anotó que el resultado fue posible gracias al seguimiento técnico con el sistema de videovigilancia, que permitió detectar las motocicletas utilizadas en el hecho ocurrido ayer y, posteriormente, ubicar a un sospechoso.

Mario Pineida, quinto futbolista asesinado en 2025