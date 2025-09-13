Juticalpa FC baja de las nubes al Victoria en auténtico partidazo

La Ceiba, Honduras.

Los aficionados que llegaron al renovado estadio Municipal Ceibeño pudieron disfrutar de un encuentro deportivo en donde hubo de todo, desde goles, golazos, peleas entre compañeros, penales errados y hasta autogoles.

El Victoria y Juticalpa FC protagonizaron la tarde de este sábado uno de los mejores partidos en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. En una locura de juego, los cancheros se llevaron un triunfazo de visita con un resultado de 2-3.

El atacante mexicano Yair Delgadillo del Victoria se encargó de abrir el marcador a los 11 minutos del primer tiempo tras aprovechar un rebote dentro del área chica tras atajada que había logrado en primera instancia el portero Denovan Torres.

La segunda parte vendría con un espéctaculo que protagonizaron ambos equipos. Juticalpa FC emparejó los cartones gracias a tanto marcado por su goleador Josué Villafranca a los tres minutos de la etapa de complemento.

Luego en el 51, la visita falló un penal ya que Júnior Lacayo sacó un lanzamiento que fue detenido de forma extraordinaria por el arquero Michaell Perelló.

Al minuto 68, el cuadro local por intermedio de Carlos Matute se puso nuevamente en ventaja con una obra de arte ya que sacó un derechazo desde varios metros que pegó en el palo y posteriormente ingresó al ángulo.

Cuando parecía que tenían controlado el partido, los locales cometieron un garrafal error en la salida y el balón le quedó a un Lacayo que aprovechó el 'regalito' y esta vez no perdonó frente a Perelló, que le había atajado el primer remate y ya no pudo en el rebote al 72'.

La diana de Lacayo fue tras una salida garrafal del experimentado zaguero central Fabricio Silva que provocó inclusive que su compañero Walter Martínez le reclamara de forma airada al extremo de casi irse a los goles.

Y lo peor para los 'Jaibos' vendría tan solo dos minutos después. Tiro libre indirecto de Elmer Guity desde la banda derecha y Wisdom Quayé en su intento por despejar, terminó anotando en propia portería. El conjunto ceibeño se cayó en tres minutos y no pudo volver a levantarse.