Honduras: anunciaron descenso de reconocido equipo y ellos emiten comunicado

"El motivo de la presente es para notificarle que en reunión de directiva se acordó, suspender el partido programado para la segunda jornada de la segunda vuelta, entre los Clubes CD REAL y Brasilia FC, en vista que el equipo CD Real se declaró insolvente y por lo tanto se retira del torneo siendo oficialmente descendido, quedando pendiente en manos de asuntos legales los puntos acumulados por cada equipo de su grupo".