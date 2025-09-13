Honduras: anunciaron descenso de reconocido equipo y ellos emiten comunicado

Fue declarado insolvente económicamente: anunciaron el descenso de reconocido equipo y ellos piden explicaciones a Liga de Ascenso.
Revuelo en la Liga de Ascenso de Honduras. Salió a la luz el descenso del histórico club en pleno torneo y el equipo ha lanzado un comunicado pidiendo explicaciones.
De acuerdo a un comunicado que giró la Segunda División, el equipo fue desafiliado oficialmente y declarado como primer descendido en la presente campaña.
Se trata del CD Real, antes llamado Real Juventud, y que este año compró la categoría al San Juan Gualjoco para la presente temporada.
Y es que por medio del comunicado dirigido al Brasilia, la Liga de Ascenso informaba que para la jornada 7 del Torneo Apertura, el enfrentamiento contra el CD Real en San Nicolás era cancelado.
"El motivo de la presente es para notificarle que en reunión de directiva se acordó, suspender el partido programado para la segunda jornada de la segunda vuelta, entre los Clubes CD REAL y Brasilia FC, en vista que el equipo CD Real se declaró insolvente y por lo tanto se retira del torneo siendo oficialmente descendido, quedando pendiente en manos de asuntos legales los puntos acumulados por cada equipo de su grupo".
Este es comunicado por parte de la Liga de Ascenso de Honduras en la que confirmaban el descenso del CD Real.
Sin embargo, el CD Real ha salido al paso y ha lanzado un comunicado en respuesta a lo sucedido.
El equipo niega haberse declarado insolvente y desmiente la Liga de Ascenso. Asimismo, explican que ellos no fueron notificados sobre la suspensión del juego.
"El Club Deportivo Real aclara que en ningún momento, ni por ningún medio, se ha declarado insolvente, tal como erróneamente lo manifiesta la Liga de Ascenso en una nota dirigida al C.D. Brasilia", comienza el comunicado.
"Queremos informar además que, hasta la fecha, nuestro club no ha recibido comunicación oficial alguna por escrito de parte de la Liga en la que se nos expliquen los motivos de la no programación del partido frente a Brasilia, ni tampoco documento alguno en el que se nos declare descendidos", agregan.
"Ante esta situación, exigimos a la Liga de Ascenso que aclare públicamente los motivos y bajo qué fundamentos legales se han basado para tomar esta decisión, que afecta directamente al buen desarrollo de la competencia y a la transparencia que todo torneo debe garantizar", detallan.
"El C.D. Real reafirma su compromiso con el fútbol, con sus jugadores, su afición y con la verdad. Adjuntamos nota enviada esta mañana a la Liga De Ascenso con copia a la FFH", agregaron en sus redes sociales.
El comunicado del CD Real tras la información en la que se detalla su descenso tras ser declarado insolvente económicamente.
La compra de una categoría fue vista como una oportunidad para continuar en la semiprofesional y el club sigue a la espera de una respuesta por parte de la Liga de Ascenso de Honduras.
El último partido del CD Real en la Liga de Ascenso fue el pasado 6 de septiembre en la derrota 3-1 contra el Pumas y este sábado tendría que haber jugado ante el Brasilia.