Tipos de poker: cómo se juegan Texas Hold'em, Omaha y otras variantes

El poker no es un único juego, sino una familia de modalidades que comparten la misma base, que consiste en formar una combinación de cartas de mayor valor que la de los rivales o conseguir que los demás jugadores abandonen la mano antes de llegar al desenlace. A partir de ahí, las reglas pueden cambiar bastante según la variante elegida.



Texas Hold'em es, con diferencia, la modalidad más reconocible, pero no es la única. Omaha, Seven-Card Stud o Five-Card Draw plantean dinámicas diferentes y obligan a interpretar las cartas de otra manera. Conocer esas diferencias es fundamental para entender qué ocurre en una mesa y por qué una estrategia válida en una modalidad puede no servir en otra.



Texas Hold'em, la variante que convirtió el poker en un fenómeno global

La mecánica del Texas Hold'em resulta relativamente sencilla de aprender. Cada jugador recibe dos cartas privadas, conocidas como cartas de mano o hole cards, que solo él puede ver. Después se colocan hasta cinco cartas comunitarias boca arriba en el centro de la mesa.



Las tres primeras aparecen juntas y forman el flop. Después llega una cuarta carta, denominada turn, y finalmente una quinta, el river. Entre estas fases se desarrollan las distintas rondas de apuestas.



El objetivo consiste en formar la mejor combinación posible de cinco cartas utilizando las siete disponibles, las dos privadas y las cinco comunitarias. No es obligatorio emplear las dos cartas propias. Un jugador puede utilizar ambas, solamente una o incluso ninguna si la mejor mano posible está completamente sobre la mesa.



Esta característica genera gran parte de la estrategia del Hold'em. La importancia de tomar decisiones, interpretar al rival y adaptarse a situaciones cambiantes también aparece en otros entornos competitivos, desde los juegos de cartas hasta los eSports, donde la preparación y la disciplina forman parte de la competición. En el poker, todos ven las mismas cartas comunitarias, pero nadie sabe exactamente qué tienen los demás jugadores.



Omaha, más cartas privadas, pero también más restricciones

A primera vista, Omaha se parece mucho al Texas Hold'em. También hay flop, turn, river y cinco cartas comunitarias. La gran diferencia aparece al mirar las cartas iniciales, porque normalmente cada participante recibe cuatro cartas privadas en lugar de dos.



Tener más cartas puede dar la impresión de que existen muchas más posibilidades para construir una mano. Y las hay, aunque aparece una regla fundamental, y es que para formar la combinación final es obligatorio utilizar exactamente dos cartas privadas y exactamente tres comunitarias.



Esta norma suele provocar confusiones entre quienes llegan directamente desde Hold'em. Si sobre la mesa aparecen cuatro corazones y un jugador solo tiene uno en su mano, por ejemplo, no podrá formar un color utilizando ese único corazón privado, porque Omaha le obliga a emplear dos de sus cartas.



Ese tipo de diferencias explica por qué conviene conocer las reglas específicas antes de pasar de una modalidad a otra. Al explorar diferentes juegos de poker, el número de cartas recibidas es solo una parte de la ecuación, también importa cómo pueden combinarse y qué estructura de apuestas utiliza cada mesa.



Una de las versiones más extendidas es Pot-Limit Omaha, conocida como PLO, donde el tamaño máximo de una apuesta está condicionado por el valor del bote. También existe Omaha Hi-Lo, modalidad en la que el bote puede dividirse entre la mejor mano alta y una mano baja que cumpla determinadas condiciones.



Seven-Card Stud, poker sin cartas comunitarias

Antes de que Texas Hold'em alcanzara su enorme popularidad, Seven-Card Stud era una de las modalidades más reconocidas del poker. Su funcionamiento es muy diferente porque no utiliza el esquema de cartas comunitarias propio de Hold'em y Omaha.



Cada jugador puede recibir hasta siete cartas durante el desarrollo de la mano. Algunas permanecen ocultas y otras se muestran boca arriba, de modo que los rivales tienen acceso a una parte de la información.



La partida comienza habitualmente con dos cartas privadas y una visible. Después se van repartiendo nuevas cartas en distintas rondas, acompañadas de apuestas, hasta completar las siete. Al final, el jugador debe escoger las cinco cartas que formen su mejor combinación.



Aquí entra en juego un tipo diferente de observación. Como varias cartas quedan expuestas, recordar qué valores y palos han aparecido puede ayudar a interpretar las posibilidades propias y las de los adversarios.

Five-Card Draw, la versión clásica de cambiar cartas

Five-Card Draw es probablemente una de las formas de poker más fáciles de reconocer fuera de los grandes torneos. Es la modalidad clásica en la que cada participante recibe cinco cartas ocultas y tiene la oportunidad de sustituir algunas de ellas.



Después del reparto inicial se realiza una ronda de apuestas. Los jugadores que continúan pueden descartar las cartas que no desean conservar y recibir otras nuevas del mazo. Tras el cambio se celebra otra ronda de apuestas y, si siguen participando dos o más jugadores, llega el enfrentamiento final.



Su mecánica es sencilla, pero contiene un componente interesante de lectura del rival. El número de cartas que cambia un jugador ofrece información potencial sobre la mano que podría estar intentando completar.



Las combinaciones mantienen una base común

Aunque las mecánicas cambien, muchas variantes utilizan la misma clasificación tradicional de manos. De menor a mayor valor aparecen carta alta, pareja, doble pareja, trío, escalera, color, full house, poker y escalera de color. La escalera real representa el caso máximo de una escalera de color formada por diez, jota, reina, rey y as del mismo palo.



Comprender esta jerarquía permite pasar con mayor facilidad de una variante a otra. Lo que cambia no suele ser el valor de un full o de un poker, sino el procedimiento mediante el que se llega a esa combinación.



¿Qué modalidad resulta más sencilla para empezar?

Texas Hold'em suele ser el punto de entrada más accesible por la sencillez de sus reglas básicas y por la cantidad de material disponible para aprender. Five-Card Draw también resulta fácil de entender, especialmente para familiarizarse con las combinaciones.



Omaha exige algo más de atención debido a la obligación de utilizar exactamente dos cartas privadas, mientras que Seven-Card Stud requiere controlar muchas cartas visibles y prestar especial atención a lo que ocurre durante cada ronda.



En cualquier caso, conocer las reglas no elimina el componente de azar ni convierte una partida en un resultado previsible. Cuando existe dinero real en juego, el poker debe entenderse como una actividad de entretenimiento para mayores de edad, con límites establecidos de antemano y sin considerar las apuestas una vía para obtener ingresos. La mejor forma de acercarse a cualquiera de sus variantes empieza precisamente por comprender cómo funciona cada una antes de sentarse a la mesa.