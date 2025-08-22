Marín llega al estadio Morazán listo por si le toca entrar a la cancha

San Pedro Sula, Honduras.

Marín explicó que, pese a cumplir con todos los requisitos solicitados, no logró integrarse al plantel, ya que el equipo salvadoreño no lo permitió.

El reconocido influencer hondureño Marín, quien fue considerado como candidato para la revancha del partido entre Honduras y El Salvador , llegó este viernes al Estadio Francisco Morazán con alegría y entusiasmo.

“Por si necesitan un volante por izquierda, estoy a la orden. Traigo mis tacos dentro de la maleta por cualquier cosa”, expresó en una entrevista exclusiva, manteniendo el buen ánimo previo al encuentro.

La selección de tiktokers de Honduras tiene sed de revancha y no hay mejor escenario que hacerlo ante su gente.



Tras el emocionante partido de ida disputado en el Estadio Las Delicias, en territorio salvadoreño, la fiesta se trasladó hoy a San Pedro Sula, que promete ser un gran anfitrión ante la euforia de los seguidores.

Mientras tanto, miles de hondureños y salvadoreños permanecen en las afueras del Morazán a la espera de ingresar.



Los tiktokers del equipo salvadoreño ya se encuentran dentro de las instalaciones, mientras la afición aguarda la llegada de la selección hondureña.



