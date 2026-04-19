Increíble: el terrible error de Donnarumma que terminó en gol de Arsenal vs City

¡Increíble! El portero italiano Gianluigi Donnarumma volvió a protagonizar un nuevo blooper y terminó recibiendo el gol del empate en el duelo ante el Arsenal, crucial en la pelea por el título de la Premier League 2025-2026.
Una "final" que comenzó con intensidad en el Etihad Stadium, y como no, con los dos equipos que se pelean por coronarse en la liga inglesa. Las emociones estaban a tope y el Manchester City se puso a ganar con un golazo de Rayan Cherki en el minuto 15 del encuentro.
El talentoso jugador francés regateó a los defensas del Arsenal dentro del área y definió con clase para sellar una obra de arte que hizo estallar al recinto. Sin embargo, los aficionados no pudieron disfrutar de la joya en el 1-0, ya que poco después, se vino un grosero error de Donnarumma.
Luego del golazo de Cherki, el Manchester City estaba sacando el balón de su área y fue ahí cuando recibió el guardameta italiano. Donnarumma tomó el balón e intentó manejarlo con los pies, pero la retuvo mucho y ante la presión de Kai Havertz, el balón terminó contactando e ingresando en la meta.
El portero no pudo despejar a tiempo y le terminó regalando el tanto del empate al Arsenal en menos de dos minutos tras el golazo por parte del francés. Esta no es la primera vez que protagoniza un insólito error y la jugada recordó a lo sucedido ante Benzema en la Champions League contra el Real Madrid cuando jugaba para el PSG.
El marcador no se movió en la primera parte. Manchester City y Arsenal se fueron al descanso en el Etihad Stadium empatando 1-1 en un duelo que puede marcar el camino al título de la Premier League 2025-2026.