Increíble: el terrible error de Donnarumma que terminó en gol de Arsenal vs City

Londres, Inglaterra.

¡Increíble! El portero italiano Gianluigi Donnarumma volvió a protagonizar un nuevo blooper y terminó recibiendo el gol del empate en el duelo ante el Arsenal, crucial en la pelea por el título de la Premier League 2025-2026.

Una "final" que comenzó con intensidad en el Etihad Stadium, y como no, con los dos equipos que se pelean por coronarse en la liga inglesa. Las emociones estaban a tope y el Manchester City se puso a ganar con un golazo de Rayan Cherki en el minuto 15 del encuentro.

El talentoso jugador francés regateó a los defensas del Arsenal dentro del área y definió con clase para sellar una obra de arte que hizo estallar al recinto. Sin embargo, los aficionados no pudieron disfrutar de la joya en el 1-0, ya que poco después, se vino un grosero error de Donnarumma.