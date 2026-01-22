Ter Stegen fue presentado en el Girona: dejó mensaje al Barcelona tras salida

Barcelona, España.

El portero Marc-André ter Stegen reconoció este jueves en su presentación como nuevo jugador del Girona, donde jugará cedido hasta final de temporada, que la despedida del Barcelona ha sido "muy dura" y que "todavía" le cuesta hablar de ello porque ha sido "un cambio grave después de casi doce años" en el club azulgrana. Ter Stegen destacó que el proyecto del Girona y su propuesta futbolística fueron claves en su decisión, subrayó la importancia de integrarse cuanto antes en la dinámica del vestuario y competir desde el primer día. También se refirió a la competencia en la portería y al rol de Paulo Gazzaniga, titular en las últimas temporadas. En relación a su salida del FC Barcelona, reconoció que fue un proceso emocionalmente exigente tras casi doce temporadas en el club y explicó que su decisión responde a la necesidad de volver a sentirse protagonista sobre el césped.

LO QUE DIJO TER STEGEN:

Por qué eligió el Girona: “Cuando empezamos a hablar, no sabíamos si podría ser una opción real. Al final todas las partes se han quedado contentas, yo estoy feliz porque es un estilo de juego que me va bien, quiero aportar mis cualidades al club y agradezco a todos los que han trabajado para que yo esté aquí”. El recibimiento que le dieron en el Girona: "Los más veteranos te dan la bienvenida, te explican cómo va. A Stuani ya lo conocía de antes. Un recibimiento en el que no puedo pedir más. Intentan que me sienta como en casa. Son pocos días, pero lo están consiguiendo, la comunicación está siendo espectacular. Quiero entrar cuanto antes en la dinámica del equipo. Tenemos que dejarnos el alma en el campo". Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Llega para ser titular: “La suerte es que entre los dos partidos hay bastantes días. Respeto mucho todo lo que ha hecho Paulo [Gazzaniga] para este club, pero vengo con la intención y las ganas de jugar. Sobre todo competir, el deseo de todos los futbolistas. Estos días hay muchas charlas y me introducen a todo, cómo quieren jugar, qué esperan de mí y después a dejar el alma en el césped”. Valoró de forma muy positiva su primer contacto con el técnico Míchel Sánchez: "Hablamos antes de venir, quería saber lo que él opinaba. Había contactos con mis representantes, pero yo quería hablar con él para saber de primera mano qué pensaba y qué quería de mí. La operación no era fácil, pero hemos conseguido una solución satisfactoria para todos. Míchel es un fanático del fútbol y se enrollaba, pero me encantó. La gente que tiene tanta pasión por su trabajo y profesión es magnífica”. Sus últimos meses en el Barcelona: "Después de la lesión quería volver al campo cuanto antes. Entrenaba duro para conseguirlo, pero hay que respetar la decisión del míster (Hansi Flick) y lo hice. Ellos optaron por Joan, que está haciendo un gran trabajo, lo respeto. Siempre tuvimos una buena relación, aunque vosotros queráis que no sea tan buena. La competición entre nosotros era muy sana. Quería continuidad, jugar, y al final buscaba esto. Tengo que decir que tengo objetivos personales, quiero continuidad y este es el objetivo de ahora".

Marc-André ter Stegen deja Barcelona y jugará cedido en el Girona.



En Barcelona, Ter Stegen consiguió hasta 20 títulos y jugó 423 partidos defendiendo el escudo culé.





La despedida del Barcelona y la llegada al Girona: "La despedida ha sido muy dura, todavía me cuesta hablar de ello. El vestuario del Barcelona es espectacular, disfrutaba mucho estar con mis compañeros. Es un cambio grande, después de 11 años en el club. Fui capitán del Barcelona y trataba de representarlo al alto nivel. Pero la llegada aquí ha sido muy agradable". Qué le dijo Eric García sobre el Girona: "A él le encantó la experiencia. Siempre hablaba muy bien de este club. Me dijo que me iban a recibir muy bien, que es una familia. He visto lo que le pasó a él, que ahora es una pieza clave en el Barcelona". Sobre su posible debut, el lunes ante el Getafe en LaLiga Española: ¿se ve de titular?: "Me voy a preparar como si fuera a jugar el lunes. Al final decide el míster, pero yo me siento preparado". Sobre el cambio de mentalidad para luchar por evitar el descenso: "Me ayuda la experiencia. En mi primer equipo teníamos una situación mucho más grave que esto. Al final es lo mismo. Tenemos un equipo muy sano. Me hace ilusión ver al equipo".

Avui és el meu últim dia d’aquesta temporada amb els meus companys d’equip i el cos tècnic del FC Barcelona, i sincerament tinc sentiments trobats.



