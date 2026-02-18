Técnico de Los Ángeles FC confiesa lo que le dijo Son antes de la goleada

San Pedro Sula, Honduras.

Del mismo modo, destacó la intensidad que hizo el equipo en el primer tiempo y sobre todo por la "seriedad" y "respeto" que merecía este partido.

Marc Dos Santos , entrenador de los Ángeles FC, ha admitido que se ha "sorprendido" con la goleada que le recetaron al Real España por la ida de los 16vos de la Champions de Concacaf.

Por otro lado, reveló lo que nadie sabía que le había dicho Heung-Min Son antes de la paliza 6-1 y lo feliz que está con el surcoreano. Por último, el DT dijo que volverá a Honduras para disfrutar "vacaciones".

¿Cómo se explica esa primera media hora desde la perspectiva de un entrenador?

La explicación es que iniciamos bien. Yo creo que empezamos así porque respetamos mucho al adversario. Lo analizamos mucho. Sabíamos que venía de una secuencia ganadora en la liga y nosotros no tomamos este partido como un partido fácil. Lo tomamos con mucha humildad, iniciamos bien, presionamos, atacamos, y solamente puedes empezar así cuando tienes respeto por tu adversario.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Su equipo hizo el trabajo. Pensando en el partido de vuelta, ¿cree que la clasificación ya está asegurada?

He estado muchos años en el fútbol y he visto muchos partidos. Pero yo veo esta serie como si fuera el primer tiempo de dos partidos. Estamos adelante después del primer juego, pero hay un segundo partido y es otro encuentro que vamos a tomar con seriedad y respeto.

El trabajo no está terminado, hicimos un buen trabajo, pero no está hecho todavía. Primero tenemos que reagruparnos y recuperarnos. Tenemos un partido muy grande e importante el sábado, y después volver a recuperarnos para estar listos para la vuelta.

Mandó su mejor once como lo dijo ayer en conferencia. ¿Qué podemos esperar para la vuelta y para lo que viene en Los Ángeles?

Sí lo tomamos en serio. Nosotros queremos construir un equipo ganador. Eso no se hace en un solo partido, tienes que seguir construyendo. Yo no mentí a nadie aquí. Dije que este partido era serio e importante para nosotros, y salimos así. El próximo partido también es serio y tenemos que estar listos.

¿Cree que el marcador refleja la diferencia entre los clubes de la MLS y los de Centroamérica? ¿O fue más un tema de errores de Real España?

Trato de no comparar ligas. Tengo demasiado respeto por todos los que en el fútbol intentan hacer su mejor trabajo. Creo que empezamos el partido muy bien y quizá sorprendimos un poco a Real España con nuestra intensidad desde el inicio. Este fue nuestro primer partido oficial de la temporada. En el segundo tiempo, durante los primeros 15 minutos, Real España fue mejor que nosotros. Marcaron y vimos lo que puede pasar en este estadio cuando ellos anotan y se motivan.

Cuando hicimos los tres cambios alrededor del minuto 60, metimos piernas frescas y volvimos a cambiar la dinámica del partido. Yo me enfoco en lo que tenemos que hacer nosotros y respeto cada liga del mundo.

¿Qué le dejó más contento o lo que más le gustó?

Para mí lo que más me gustó fue ver a un grupo que aún no había jugado un partido oficial salir con esa intensidad y ese respeto por el adversario. No quiero que seamos un equipo que solo tenga algunas estrellas. Quiero que seamos un equipo que trabaje mucho. Y hoy lo hicimos.

¿Le sorprende el resultado, profe? ¿Se impuso la superioridad económica y de calidad?

Si antes del partido me decías que íbamos a ganar 6-1 aquí, no te lo creo. Pensaba que sería un partido más cerrado. Pero nunca paramos. Marcamos el primero y seguimos; el segundo y seguimos. Presionamos siempre la salida del balón y tenemos mucha calidad en el último tercio. Si me decías 6-1 antes del partido, no lo creía, pero pasó. Estoy contento.

Hoy el ritmo que mostró Los Ángeles sorprendió mucho, tomando en cuenta que enfrentaban al líder de la liga hondureña. ¿Por dónde pasan esas diferencias? ¿Por lo económico? ¿Por la preparación?

No sé cómo trabaja el cuerpo técnico de aquí, así que no puedo hablar de su metodología o entrenamientos. Pero es claro que tenemos un equipo con más plata, somos un equipo que invierte más dinero. El fútbol es calidad. Si quieres ganar, necesitas calidad. Tengo la suerte de entrenar a un grupo fantástico, no solo por la actitud, sino también por la calidad.

Usted decía que iba a enfrentar el partido como una final y se notó en la parte mental. Por ejemplo, Son terminó el primer tiempo reclamando una jugada al árbitro, ganando 5-0. ¿Eso habla de la mentalidad del equipo?

Tengo que empezar diciendo que Son es una máquina competitiva. Ayer me preguntó si íbamos a salir con nuestro mejor equipo. Sonny quiere jugar, no importa dónde: Nicaragua, Guatemala, Honduras o Wembley. Es una máquina competitiva y uno de los líderes. Cuando tienes una estrella y líder así, los demás tienen que seguir. Eso es contagioso y lo tenemos en el vestuario.

Más allá del resultado, ¿con qué se queda del país y de su estancia?

Tengo que venir de vacaciones. Tengo que venir de vacaciones.