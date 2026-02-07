Arsenal golea y United amenaza al City: así quedó la tabla de Premier

Londres, Inglaterra.

Con un derechazo a la base del poste, Martín Zubimendi abrió el camino del Arsenal en el triunfo contra el Sunderland y homenajeó a su compañero y amigo Mikel Merino, que vio el encuentro desde la grada por la lesión que sufre en el pie. Zubimendi, tras anotar su quinto gol en esta Premier, confirmando su temporada más prolífica como goleador, se marchó al córner y celebró el tanto como lo hubiera hecho Merino. Señaló a su asiento y se lo dedicó. "Nos duele mucho su baja", aseguró hace escasos días. Fue un bonito homenaje al internacional español, que estará cuatro meses de baja, peligra el Mundial para él y en el mejor de los casos estará de vuelta para el final de la temporada.

Además del recuerdo a Merino, el tanto de Zubimendi sirvió para que el Arsenal mantenga su dominio en la Premier League y añada un grado de presión extra al Manchester City esta domingo en su visita a Anfield. Si el equipo de Pep Guardiola pierde contra el Liverpool, el Arsenal afrontará las últimas trece jornadas con una renta de nueve puntos. Sería optimista pensar en ese punto que aún habría Premier. Porque el de este sábado en el Emirates Stadium fue uno de esos encuentros que hace años se le habría escapado al Arsenal. El Sunderland, una de las revelaciones de la campaña, no se lo puso fácil a los 'Gunners'. Fueron duros al choque, al borde del reglamento, anularon el balón parado de Mikel Arteta y Nicolás Jover y no concedieron hasta la genialidad de Zubimendi, que ante la dificultad para encontrar pasillos interiores se destapó con un disparo dificilísimo e imposible para Robin Roefs a la base del poste. El 1-0 obligó a los 'Black Cats' a abrirse un poco más y Arteta aprovechó para buscar algo diferente con la entrada de Martinelli y Viktor Gyökeres. El sueco, en tendencia ascendente, fue el que sentenció el partido, al resolver dentro del área un pase de Kai Havertz y en el tiempo de descuento al completar su doblete en un pase de la muerte de Martinelli. Pese a su tibio inicio de curso, el ex del Sporting de Portugal suma seis goles y dos asistencias en los últimos ocho encuentros y eso que solo ha sido titular en cinco de ellos.

Tabla de posiciones de la Premier League

La victoria permite al Arsenal consolidar su posición de favorito al título, y son ya nueve los puntos de ventaja sobre Manchester City y Aston Villa que tiene 47. El Manchester United amenaza con escalar al podio tras alcanzar los 44 puntos luego de su triunfo 2-0 sobre el Tottenham. Por su parte, el Sunderland, sufrió un pequeño golpe en sus aspiraciones europeas y es noveno, con 36 unidades, a siete de la quinta posición.

Ficha técnica del Arsenal vs Sunderland