Londres, Inglaterra.

El Arsenal se dejó dos puntos contra el Newcastle United y aviva la Premier League. Si el Brighton gana esta jornada, el domingo en el campo del Hull, reavivará la pelea por el campeonato después de que los de Mikel Arteta, que perdieron al portero David Raya por lesión, solo pudieran empatar contra en St. James Park (2-2). La siempre difícil visita al campo de las 'urracas' le salió cara al Arsenal, cuyo mayor miedo cada temporada es perder a futbolistas por lesión. Con Bukayo Saka fuera para aún varias semanas y después de no haber contado con William Saliba en lo que va de temporada, aunque el francés fue convocado en liga este sábado por primera vez-, el que está lesionado ahora es Raya, que se retiró con un problema en el hombro, a la espera de conocer la duración de la lesión del internacional español. Además, Arteta no se pudo ni contentar con un triunfo en el norte de Inglaterra. El Newcastle, un equipo que venía con un triunfo en los últimos seis partidos y con su técnico Matthias Jaissle muy discutido, logró nivelar el duelo contra los 'Gunners', pese a que estos se creyeron tenerlo controlado tras 45 minutos sin sobresaltos.

Un gol de Eberechi Eze, tras gran asistencia de Kai Havertz, dio cierta tranquilidad al Arsenal, que, sin embargo, lo echó todo a perder en quince minutos trágicos. Primero Harvey Barnes, delante de un Raya que ya estaba tocado, empató el partido, y después, en un córner, otrora fortaleza de los londinenses, Malick Thiaw empujó a la red un balón que quedó muerto en la línea de gol. El VAR revisó un posible fuera de juego, pero no hubo nada. Después de ese segundo gol y tras otro rifirrafe en un córner, Raya se marchó del campo, con el hombro inmovilizado y ayudado por el cuerpo médico. Su puesto lo ocupó Kepa Arrizabalga, que jugó sus primeros minutos en Premier desde que disputara la jornada final del curso pasado, ya sin nada en juego. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pese a que el Newcastle iba por delante y el Arsenal no daba muchas señales de peligro, la mala colocación en el campo de las 'Urracas' permitió que los 'Gunners' volvieran al partido. Havertz, dejando pasar una pelota en el centro del campo en una transición rápida, desarmó el repliegue del Newcastle y Martin Odegaard asistió para que Noni Madueke resolviera el 2-2.

Así quedan en la tabla de posiciones

Un resultado insuficiente para el Arsenal, que sigue líder con 28 unidades, pero que puede ver cómo el Brighton reduce la diferencia a tres puntos si vence al Hull City fuera de casa. El Manchester City con su empate queda a seis puntos de los Gunners, El empate tampoco sirve de mucho al Newcastle, que es duodécimo con trece unidades y tiene más cerca el descenso que los puestos europeos.

Los números del partido

Estos son los datos del partido, según Sofascore.

Ficha técnica del Newcastle vs Arsenal