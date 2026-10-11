Baján más al Real Madrid: dan el golpe con goleada y así queda la tabla de LaLiga

Madrid, España.

El Betis sigue intratable en el estadio La Cartuja, donde este domingo encadenó quince partidos de LaLiga EA Sports sin perder al superar 5-2 a Osasuna, en un choque que al inicio de la segunda parte tenían ganado los locales con un claro 3-0 pero que enloqueció después con dos tantos visitantes. El cuarto gol del Betis frustró la posible reacción del conjunto navarro y el quinto en la prolongación cerró la goleada verdiblanca (5-2). Abrió el marcador pronto Isco Alarcón, de penalti, el marroquí Ez Abde puso el 2-0 rebasada la media hora y Diego Llorente el tercero bético (min. 50), pero el croata Ante Budimir (min. 56) y el exbético Raúl García de Haro fijaron un ajustado 3-2, resultado que se despejó con el segundo de Isco (min. 67) y el del canterano debutante en LaLiga José Antonio Morante en la prolongación (min.96). Pareció, de entrada, que el largo parón de tres semanas le podía sentar mejor al equipo navarro, que había cedido solo a dos jugadores para sus selecciones y que por ello el entrenador, Luis Miguel Ramis, dispuso de más futbolistas para trabajar y reconducir el irregular juego mostrado en las últimas jornadas.

El 1-0 sólo hizo que el Betis reforzara su control y, sin aparente esfuerzo, mantener la presión a un adversario ahora mas adelantado, con lo rebasada la media hora un robo de balón del colombiano Cucho Hernández valió para ponérsela bien a Abde, quien resolvió ante la salida de Aitor Fernández, portero que antes del descanso tuvo que intervenir con acierto en dos ocasiones para que Isco no hiciera el tercero. Ese tanto no llegó en la primera parte pero sí al inicio de la segunda de un encuentro que parecía que todo estaba de cara para los locales, ya que una carambola de rechaces de cabeza entre Budimir y Llorente acabó con el balón dentro de la meta osasunista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este infortunio en el cuadro navarro se palió poco después con un tanto del propio internacional croata, no sin que antes se revisara en el VAR un posible fuera de juego, pero lo que antes estaba de cara para el Betis pareció cambiar para el otro lado y llegó en el minuto 56 el 3-2, obra de un exbético como Raúl, quien no quiso celebrarlo. Ese inquietante marcador para la parroquia local lo solucionó minutos después Isco con el 4-2, su segundo tanto del partido, que también su protestado por Osasuna a ver una falta previa en el inicio de la jugada del brasileño Natan de Souza a Rubén García, para redondear la goleada Morante en la prolongación.

Tabla de posiciones de la Liga Española

Barcelona sigue como líder de la Liga Española con paso perfecto: acumulan 24 puntos de 24 posibles. En el segundo y tercer lugar están Atlético de Madrid y Real Betis con 19. Tras el triunfo de los verdiblancos, mandan al Real Madrid a la cuarta plaza con 18 unidades.