Tabla de posiciones LaLiga: Barcelona derrotó al Real Madrid y se corona campeón

El clásico español volvió a paralizar al mundo y terminó marcando el destino de LaLiga. El Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou y no solo quedó con el orgullo del partido más importante de España, sino también con el campeonato. El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró autoridad, intensidad y pegada para sellar una victoria que prácticamente definió la temporada.
Los blaugranas entendieron desde el inicio lo que estaba en juego. Más que tres puntos, se disputaban el control absoluto de LaLiga y la posibilidad de coronarse ante su máximo rival. El Barcelona actuó en el primer tiempo con los tantos de Marcus Rashford y Ferran Torres, dos jugadores que aprovecharon los espacios y castigaron a un Real Madrid que nunca encontró respuestas futbolísticas en el compromiso.
Con este resultado, el Barcelona alcanzó los 91 puntos en la tabla y aseguró matemáticamente el título de LaLiga. La diferencia de 14 unidades sobre el Real Madrid , cuando únicamente restan tres jornadas por disputarse, convierte al conjunto culé en bicampeón del fútbol español. El equipo catalán fue el más regular del campeonato y terminó imponiendo su estilo en los momentos decisivos del torneo.
Por su parte, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa quedó golpeado tras perder el clásico y también la posibilidad de pelear el campeonato hasta el cierre. Los merengues permanecen con 77 puntos y deberán enfocarse en cerrar la campaña con dignidad, luego de una temporada marcada por irregularidades y resultados que terminaron alejándolos del liderato.
En la pelea por los puestos de Champions League , el Villarreal continúa firmando una campaña destacada. El “Submarino Amarillo” se adueñó de la tercera plaza con 69 unidades, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la temporada gracias a su regularidad y efectividad en los partidos clave.
Detrás aparece el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que sigue firme en zona de clasificación europea con 63 puntos. Los colchoneros mantienen su esencia competitiva y continúan luchando por asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League, en una recta final donde cada punto vale oro.
La batalla por los puestos europeos también sigue al rojo vivo. El Betis ocupa la quinta posición con 54 unidades, manteniéndose una vez más entre los clubes protagonistas del campeonato. Más abajo aparecen Celta de Vigo, Getafe y Real Sociedad.