Tabla de posiciones LaLiga: Barcelona derrotó al Real Madrid y se corona campeón

Barcelona, España.

El clásico español volvió a paralizar al mundo y terminó marcando el destino de LaLiga. El Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou y no solo quedó con el orgullo del partido más importante de España, sino también con el campeonato. El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró autoridad, intensidad y pegada para sellar una victoria que prácticamente definió la temporada.

Los blaugranas entendieron desde el inicio lo que estaba en juego. Más que tres puntos, se disputaban el control absoluto de LaLiga y la posibilidad de coronarse ante su máximo rival. El Barcelona actuó en el primer tiempo con los tantos de Marcus Rashford y Ferran Torres, dos jugadores que aprovecharon los espacios y castigaron a un Real Madrid que nunca encontró respuestas futbolísticas en el compromiso.

Con este resultado, el Barcelona alcanzó los 91 puntos en la tabla y aseguró matemáticamente el título de LaLiga. La diferencia de 14 unidades sobre el Real Madrid , cuando únicamente restan tres jornadas por disputarse, convierte al conjunto culé en bicampeón del fútbol español. El equipo catalán fue el más regular del campeonato y terminó imponiendo su estilo en los momentos decisivos del torneo.