Marcus Rashford y Ferran desatan la fiesta del Barcelona en el Camp Nou

Barcelona, España.

El Barcelona está acariciando el título de LaLiga y de momento vence 2-0 al Real Madrid en una nueva edición del clásico disputado en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana pegó temprano y silenció a los blancos con un auténtico golazo de tiro libre de Marcus Rashford al minuto 8 del encuentro.

El atacante inglés tomó la responsabilidad desde la frontal del área y sacó un derechazo espectacular que superó la barrera y dejó sin opciones al guardameta madridista. El estadio explotó de emoción con una anotación que, hasta el momento, acerca aún más al Barcelona a un nuevo campeonato liguero.

Los dirigidos por Hansi Flick han salido con intensidad desde el primer minuto, dominando la posesión y aprovechando los espacios que deja un Real Madrid golpeado anímicamente por los recientes conflictos internos en el vestuario, especialmente tras las tensiones protagonizadas por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.