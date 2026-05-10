Marcus Rashford y Ferran desatan la fiesta del Barcelona en el Camp Nou

El Barcelona está acariciando el título de LaLiga y de momento vence 2-0 al Real Madrid en una nueva edición del clásico disputado en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana pegó temprano y silenció a los blancos con un auténtico golazo de tiro libre de Marcus Rashford al minuto 8 del encuentro.
El atacante inglés tomó la responsabilidad desde la frontal del área y sacó un derechazo espectacular que superó la barrera y dejó sin opciones al guardameta madridista. El estadio explotó de emoción con una anotación que, hasta el momento, acerca aún más al Barcelona a un nuevo campeonato liguero.
Los dirigidos por Hansi Flick han salido con intensidad desde el primer minuto, dominando la posesión y aprovechando los espacios que deja un Real Madrid golpeado anímicamente por los recientes conflictos internos en el vestuario, especialmente tras las tensiones protagonizadas por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.
A pesar de la baja sensibilidad de Lamine Yamal, quien quedó fuera por lesión para el resto de la temporada, el Barcelona ha mostrado personalidad y carácter en el clásico. Rashford, llamado a liderar el ataque culé en ausencia del joven extremo, respondió rápidamente con una acción de enorme calidad.
Ferran Torres aumentó la ventaja del Barcelona al minuto 18 con una brillante definición colectiva que desató nuevamente la locura en el Spotify Camp Nou. La jugada nació desde el mediocampo con una rápida circulación de balón que desarmó por completo a la defensa del Real Madrid.
Tras una serie de toques precisos y una asistencia perfecta dentro del área, Ferran apareció completamente solo para definir con categoría y colocar el 2-0 en el marcador. El Barcelona domina el clásico con autoridad y, de momento, está firmando una noche soñada frente a su eterno rival en la lucha por conquistar nuevamente el título de LaLiga.