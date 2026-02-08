Tabla en Honduras tras triunfo del Real España vs Marathón; bajan al Olimpia

Real España derrotó, con polémica incluida, a Marathón en su propia casa y se quedó con el liderato de la clasificación tras cuatro jornadas disputadas en el torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet.
Los dirigidos por Jeaustin Campos se impusieron 1-0 ante el Monstruo Verde con un tanto desde el punto penal convertido por Eddie Hernández al 90+6. Sin embargo, antes del único gol del partido, le habían anulado un tanto a “Chuy” Pérez por una presunta posición adelantada.
Con este resultado, La Máquina es líder absoluto con 10 puntos, mientras que Marathón se quedó en la cuarta posición con 5 unidades tras caer ante su vecino en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, en la jornada 4.
Por otro lado, Olimpia es segundo con 8 puntos luego de vencer a Lobos UPNFM el sábado por la noche. En la tercera plaza se encuentra Motagua, club que empató 1-1 ante CD Victoria en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Más abajo en la clasificación está Juticalpa FC, que es quinto con 5 puntos, los mismos que Marathón, aunque los verdolagas cuentan con mejor diferencia de goles. El sexto lugar lo ocupan las Jaibas Bravas con 3 unidades, las mismas que Lobos UPNFM y CD Choloma.
En el sótano de la clasificación se encuentra Génesis Policía Nacional en la novena plaza con 2 puntos, mientras que Platense FC, que igualó 1-1 ante Choloma este domingo, es penúltimo con las mismas unidades. Olancho FC se encuentra en el fondo con 2.
Tabla de posiciones del torneo Clausura 2026
En la tabla acumulada por mantenerse en Primera de la Liga Nacional de Honduras, el CD Choloma se encuentra en el último puesto con 14 unidades, 3 por debajo del Victoria.