Tabla en Honduras tras triunfo del Real España vs Marathón; bajan al Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Real España derrotó, con polémica incluida, a Marathón en su propia casa y se quedó con el liderato de la clasificación tras cuatro jornadas disputadas en el torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet.

Los dirigidos por Jeaustin Campos se impusieron 1-0 ante el Monstruo Verde con un tanto desde el punto penal convertido por Eddie Hernández al 90+6. Sin embargo, antes del único gol del partido, le habían anulado un tanto a “Chuy” Pérez por una presunta posición adelantada.

Con este resultado, La Máquina es líder absoluto con 10 puntos, mientras que Marathón se quedó en la cuarta posición con 5 unidades tras caer ante su vecino en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, en la jornada 4.