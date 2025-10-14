Tabla posiciones eliminatorias Concacaf: batacazo a Panamá y hay sorpresivo líder

¡Arde la tabla! La Selección de Panamá no pudo sumar de a tres en casa y sufrió este martes 14 de octubre un agónico empate 1-1 ante Surinam. Los 'canaleros' fueron sorprendidos en el Estadio Rommel Fernández y se complican su camino al Mundial 2026.
Con un tanto de Ismael Díaz (90+6') en la recta final del partido, los dirigidos por Thomas Christiansen se salvaron del desastre y sumaron un valioso punto, pero siguen relegados en la segunda posición de la tabla de posiciones del Grupo A tras cuatro jornadas y con un duro panorama a falta de dos fechas.
Surinam sigue sorprendiendo y no deja escapar el liderato de su encasillado. Ahora comanda en el grupo A con 6 unidades, mismas que Panamá pero que la diferencia de goles a favor los dejan en el segundo lugar.
Ahora, en la tercera plaza le sigue Guatemala que este mismo martes venció por la mínima a El Salvador en el Cuscatlán, resultado que los deja al borde de la eliminación en la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf.
El combinado dirigido por 'Bolillo' Gómez quedó en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo A, y aunque son pocas sus posibilidades, aún mantienen opciones de seguir ilusionados con la Copa del Mundo 2026.
Panamá hasta el momento está fuera del Mundial, incluso, no estaría ni en el repechaje al Mundial porque Costa Rica (6 pts, le supera por Diferencia de goles) y Curazao (8 pts) lo superan como los dos mejores segundos.
Tabla posiciones eliminatorias Concacaf: Grupos
ÚLTIMAS DOS JORNADAS DE LAS ELIMINATORIAS CONCACAF
-- 13 de noviembre del 2025 --
Surinam vs El Salvador (4:00 PM, hora de Honduras)
Guatemala vs Panamá (8:00 PM, hora de Honduras)
-- 18 de noviembre del 2025 --
Panamá vs El Salvador (7:00 PM, hora de Honduras)
Guatemala vs Surinam (7:00 PM, hora de Honduras).