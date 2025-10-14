Tabla posiciones eliminatorias Concacaf: batacazo a Panamá y hay sorpresivo líder

Ciudad de Panamá, Panamá.

¡Arde la tabla! La Selección de Panamá no pudo sumar de a tres en casa y sufrió este martes 14 de octubre un agónico empate 1-1 ante Surinam. Los 'canaleros' fueron sorprendidos en el Estadio Rommel Fernández y se complican su camino al Mundial 2026.

Con un tanto de Ismael Díaz (90+6') en la recta final del partido, los dirigidos por Thomas Christiansen se salvaron del desastre y sumaron un valioso punto, pero siguen relegados en la segunda posición de la tabla de posiciones del Grupo A tras cuatro jornadas y con un duro panorama a falta de dos fechas.

Surinam sigue sorprendiendo y no deja escapar el liderato de su encasillado. Ahora comanda en el grupo A con 6 unidades, mismas que Panamá pero que la diferencia de goles a favor los dejan en el segundo lugar.