Panamá vs Surinam, en vivo eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026

Ciudad de Panamá, Panamá.

Las emociones de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 continúan este martes 14 de octubre y uno de los grandes duelos es el que protagonizan las selecciones nacionales de Panamá y Surinam.

Panamá viene de ganar en suelo salvadoreño, donde rompió una racha negativa en eliminatorias, ocupa el segundo lugar del Grupo A con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, mientras que Surinam lidera la zona con las mismas unidades pero mejor diferencia de goles. La selección de Surinam llega a Panamá tras empatar 1-1 en su compromiso ante Guatemala, gracias a un gol en los minutos finales de Virgil Misidjan, que le permitió rescatar un punto y mantenerse primera del grupo.

EL MINUTO A MINUTO DEL PANAMÁ VS SURINAM

Siempre por el mismo grupo, se estarán enfrentando también las selecciones nacionales de El Salvador y Guatemala.

HONDUREÑOS PRESENTES

Para este encuentro, la Comisión de Árbitros designó al hondureño Selvin Brown como árbitro principal, acompañado de sus compatriotas Gerson Orellana y Roney Salinas como asistentes, y de Ricangel De Leça de Aruba como cuarto árbitro. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En el VAR estará el costarricense David Gómez, con Antony Bravo como asistente en el VAR.

ALINEACIONES TITULARES

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El duelo Panamá vs Surinam de este martes 14 de octubre comenzó a partir de las 7 de la noche, horario de Honduras. En el territorio hondureño se puede ver por la señal de Tigo Sports.