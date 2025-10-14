  1. Inicio
Panamá vs Surinam, en vivo eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026

Duelo clave para ambas selecciones por las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

  • 14 de octubre de 2025 a las 14:17 -
  • Agencia EFE
El 11 titular de Panamá que enfrentar a Surinam.

Ciudad de Panamá, Panamá.

Las emociones de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 continúan este martes 14 de octubre y uno de los grandes duelos es el que protagonizan las selecciones nacionales de Panamá y Surinam.

Panamá viene de ganar en suelo salvadoreño, donde rompió una racha negativa en eliminatorias, ocupa el segundo lugar del Grupo A con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, mientras que Surinam lidera la zona con las mismas unidades pero mejor diferencia de goles.

La selección de Surinam llega a Panamá tras empatar 1-1 en su compromiso ante Guatemala, gracias a un gol en los minutos finales de Virgil Misidjan, que le permitió rescatar un punto y mantenerse primera del grupo.

EL MINUTO A MINUTO DEL PANAMÁ VS SURINAM

Siempre por el mismo grupo, se estarán enfrentando también las selecciones nacionales de El Salvador y Guatemala.

HONDUREÑOS PRESENTES

Para este encuentro, la Comisión de Árbitros designó al hondureño Selvin Brown como árbitro principal, acompañado de sus compatriotas Gerson Orellana y Roney Salinas como asistentes, y de Ricangel De Leça de Aruba como cuarto árbitro.

En el VAR estará el costarricense David Gómez, con Antony Bravo como asistente en el VAR.

ALINEACIONES TITULARES

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El duelo Panamá vs Surinam de este martes 14 de octubre comenzó a partir de las 7 de la noche, horario de Honduras. En el territorio hondureño se puede ver por la señal de Tigo Sports.

TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS CONCACAF

