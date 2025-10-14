Guatemala gana, sueña con el Mundial y deja al borde de la eliminación a El Salvador

San Salvador, El Salvador.

¡Siguen soñando! La Selección de Guatemala aprovechó la oportunidad que tuvo y venció por 0-1 a El Salvador en el Estadio Cuscatlán. Los chapines siguen ilusionados con una oportunidad para ir al Mundial 2026 y sumaron tres puntos valiosos de visita tras el tropiezo de Panamá vs Surinam.

El combinado de Luis Fernando Tena dio un golpe de autoridad en la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo United 2026, con una actuación ordenada, valiente y cargada de emoción que hizo soñar a todo el país con la clasificación.

El héroe de la jornada fue Óscar Santis, quien marcó el único gol del encuentro y selló una victoria que vale oro. Su tanto, a inicios del segundo tiempo, llegó tras una jugada colectiva que dejó sin respuesta a la defensa salvadoreña y desató la euforia del banquillo guatemalteco.