Guatemala gana, sueña con el Mundial y deja al borde de la eliminación a El Salvador

¡Siguen soñando! La Selección de Guatemala aprovechó la oportunidad que tuvo y venció por 0-1 a El Salvador en el Estadio Cuscatlán. Los chapines siguen ilusionados con una oportunidad para ir al Mundial 2026 y sumaron tres puntos valiosos de visita tras el tropiezo de Panamá vs Surinam.
El combinado de Luis Fernando Tena dio un golpe de autoridad en la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo United 2026, con una actuación ordenada, valiente y cargada de emoción que hizo soñar a todo el país con la clasificación.
El héroe de la jornada fue Óscar Santis, quien marcó el único gol del encuentro y selló una victoria que vale oro. Su tanto, a inicios del segundo tiempo, llegó tras una jugada colectiva que dejó sin respuesta a la defensa salvadoreña y desató la euforia del banquillo guatemalteco.
El Salvador, por su parte, intentó imponer condiciones ante su público, pero se topó con una defensa guatemalteca sólida y un arquero inspirado. La frustración se apoderó de los locales, que no pudieron romper el muro defensivo rival ni aprovechar su dominio territorial en varios pasajes del partido. Guatemala, con paciencia y disciplina táctica, supo resistir y golpear en el momento justo.
Con este histórico resultado, Guatemala llega a cinco puntos en la tabla de posiciones, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos de clasificación al Mundial. La victoria les permite respirar cerca de selecciones como Panamá y Surinam, que lideran el grupo, y mantener intactas las esperanzas de regresar a una Copa del Mundo tras décadas de espera.
El Salvador, por su parte, empieza a olvidarse del sueño mundialista, porque se quedó con tres puntos en la clasificación en el sótano del grupo A de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
FICHA TÉCNICA:
0. El Salvador: Mario González; Julio Sibrían, Ronald Gómez, Adan Climaco, Jeferson Valladares; Mauricio Cerritos (Styven Vasquez, m.83), Joshua Pérez (Enrico Dueñas, m.70), Herberth Diáz, Jairo Henriquez (Noel Rivera, m.59); Nathan Ordaz (Rafael Tejada, m.70) y Brayan Gil.
Seleccionador: Hernán Darío Gómez.
1. Guatemala: Nicholas Hagen; Nicolás Samayoa, Jose Pinto, Aaron Herrera, Rudy Muñoz; Stheven Robles (José Rosales, m.69), Darwin Lom (Rubio Méndez, m.58), Antonio López (Pedro Altan, m.58), José Morales; Óscar Santis (Óscar Castellanos, m.58) y Jonathan Franco.
Seleccionador: Luis Tena.
Gol: 0-1, m.46: Santis.