Chepe Bomba, resignado y sorprende tras el Panamá vs Surinam: "Es una pesadilla"

Esto dicen los medios internacionales luego del sorpresivo empate de Panamá vs Surinam (1-1) en la jornada 4 de las Eliminatorias.
FIFA: "¡Un gol agónico de Ismael Díaz permite a Panamá rescatar un punto clave en casa frente a Surinam!"
Nahuel Lanzón: "¡PANAMÁ LE SACA A SURINAM UN EMPATE CLAVE A LOS 96 MINUTOS!".
ESPN: "ISMAEL DÍAZ EVITÓ EL DESASTRE PARA PANAMÁ".
Gian Franco Zelaya: "Gol de Panamá los 96’ a revive en las eliminatorias CONCACAF, de local...sufre ante Surinam".
Diario DIEZ de Honduras: "Panamá se complica en casa y empata en el agregado ante Surinam".
Leonardo Aguilar, periodista deportivo, expuso: "Si Panamá no va al mundial, además de la contundencia, es por la falta de carácter para sentar y hacer cambio".
Tigo Sports de Panamá: "¡EMPATE EN EL ROMMEL! Panamá iguala 1-1 ante Surinam con un gol agónico de Ismael Díaz al minuto 90+6’, salvando un punto en el cierre del partido".
Desde San Marino: "Panamá rescató un empate agónico ante Surinam y puso al rojo vivo el grupo. Cualquiera tiene chances de clasificar".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "PANAMÁ PIFIA EN CASA. Los panameños no hicieron pesar el Rommel Fernández y empataron contra Surinam. Cuesta arriba el Mundial para el equipo de Thomas Christiansen. La marea roja fue una tromba, pero volvió a estar errático, impreciso y ansioso. Lo empató al 90+6’".
Misterchip: "No me puedo creer lo que estoy viendo en el Rommel Fernández. Panamá era una selección enormemente competitiva hace solo unos meses. No entiendo cómo se puede perder ese nivel en tan poco tiempo y en el momento más inoportuno".
ChepeBomba se desató en el Panamá vs Surinam: "Sin ideas y sin nada. Solo arreones. Desconectado totalmente Panamá. Mientras la idea de juego no fluya, será como subir el Everest".
"Adiós, Mundial. Bienvenido, Mundial. Ahí está el gran dilema de Thomas Christiansen y sus muchachos. 45 restan para remontar como sea".
Chepe Bomba durante el partido de Panamá vs Surinam: "Esto es una pesadilla. En serio que lo es... Ley del fútbol: lo primordial es la claridad. Panamá está trancado en todos los sentidos, en lo futbolístico y en lo mental".
Y agrega: "No veo por donde. No veo los huecos. No veo el fútbol. No veo nada. Quiero aferrarme al milagro, a la épica... Siento que nos ahogamos en el Rommel".
"Lamentable lectura del partido de Thomas Christiansen...", agregaba en sus redes sociales.
Y finalizó: "No alcanzó. Si no ganas en casa, no hay Mundial. Simple y sencillo".
"Surinam empató 1-1 vs. Panamáen las Eliminatorias Concacaf y depende de sí mismo. Está invicto y quedan 2 fechas. Se medirá vs. El Salvador y Guatemala. Nunca jugó un Mundial".
Los medios catrachos resaltaron el trabajo de Surinam: "Bendita Concacaf"
Marcador TV: "Esto es como haber perdido", dicen tras el final del partido.