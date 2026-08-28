Simeone responde a nueva ausencia de Julián y toma decisión previo a LaLiga

Madrid, España.

Indispuesto en los últimos entrenamientos, frustrado su fichaje por el Barcelona, al atacante argentino le quedan dos opciones: su continuidad en el Atlético de Madrid o su traspaso a otro club diferente al conjunto azulgrana y al Real Madrid, con el Arsenal como posibilidad en ese sentido a cinco días del cierre del mercado de fichajes.

“Desde el momento que vuelva a entrenar Julián con nosotros, le daremos todo lo que le dimos siempre para que se sienta importante, como lo es para nuestro equipo, y no hay mucho más”, expresó el técnico tras el entrenamiento de este viernes en Majadahonda, de nuevo sin el atacante disponible por tercer entrenamiento consecutivo. Tampoco viajará a Sevilla para el duelo del sábado de la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , explicó este viernes que, cuando Julián Álvarez vuelva a los entrenamientos, le dará “todo” lo que le dieron “siempre para que se sienta importante” en el equipo rojiblanco, al tiempo que aseguró que “en la vida se puede revertir todo mientras tengas salud”.

Todo lo sucedido pone a Julián Álvarez en el ojo del huracán ante su afición, con la duda de cuál es el camino para reconducir la situación tanto desde el aspecto deportivo como social, si finalmente sigue en el Atlético esta temporada, después del deseo expreso e insistente del atacante argentino de irse.

“En la vida se puede revertir todo mientras tengas salud”, valoró el técnico, que resumió la situación: “De parte del club fue muy contundente y muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder”. La entidad ya ha transmitido que bajo ningún concepto será traspasado al Barcelona.

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“Yo sigo en la misma posición pensando desde lo deportivo en poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros y centrarme en lo que me ocupa, que es el Sevilla”, expresó el preparador argentino, que remarcó que las cualidades de los delanteros importantes de los que habla en los últimos días que necesita el Atleti para competir por los títulos son las de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

El Atlético viaja sin delanteros naturales a Sevilla. “La ausencia de Álex (Sorloth, por una lesión muscular) nos hace daño, porque es importantísimo para nosotros, y en esta situación que estamos atravesando con Julián repercute mucho más en lo que se ve en el equipo”, repasó el técnico argentino, que ha alineado a Ademola Lookman en punta en los dos primeros choques y, previsiblemente, volverá a hacerlo este sábado en Sevilla.

“El equipo está tratando desde el esfuerzo colectivo buscar soluciones para encontrar situaciones que nos generen poder ganar los partidos y tener situaciones de gol en las cercanías de la portería. Estamos trabajando con ellos en esa consciencia de entender que esto está sucediendo y que lo vamos a mejorar colectivamente”, abundó.

No cree que toda esta vorágine en torno a Julián Álvarez vaya a afectar al equipo en la visita a Sevilla. “Sinceramente, no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos, ya sea con el Málaga y con el Villarreal, enfocados en lo que queremos, que es hacer un buen encuentro, y no veo esta situación”, descartó.

“El Sevilla tiene la confianza muy alta, empezó muy fuerte LaLiga, estará con su gente, que los animará somo suele suceder en Sevilla, con mucha energía, y vuelvo a repetir que venimos de hacer dos partidos importantes. Tenemos un partido por delante con dificultades y trabajaremos en equipo para solucionarlo”, enfocó Simeone.